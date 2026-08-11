Подорожание продуктов в Харьковской области наиболее заметно во фруктовом сегменте.

Подорожание продуктов в Харьковской области больше всего отразилось на стоимости винограда, тогда как маргарин и домашнее сало прибавили в цене значительно меньше, пишет Politeka.net.

На 10 августа килограмм винограда в среднем стоит 324 грн. Для сравнения, в июле средний показатель составил 269,78 грн.

У Megamarket сейчас за килограмм просят 324 грн. В июле среднемесячная стоимость там составляла 331,67 грн., тогда как у Metro — 207,90 грн.

Ежедневные данные свидетельствуют о том, что еще 10 июля средняя цена винограда была на уровне 262,70 грн. 22 июля показатель поднялся до 265,95 грн, а уже на следующий день достиг 324 грн.

Следовательно, за месяц килограмм стал дороже на 61,30 грн.

Изменения коснулись и маргарина «Щедро Сливочный особенный» жирностью 72,5%. Пачка весом 250 грамм сейчас обходится в среднем в 45,36 грн.

Самая низкая стоимость 10 августа зафиксирована в Auchan - 42,60 грн. В Novus товар продают за 42,99 грн., а в Megamarket — за 50,50 грн.

В июле средний показатель составил 42,57 грн. Следовательно, за месяц продукт прибавил 3,40 грн.

Еще один подорожавший товар — домашнее сало. В настоящее время средняя стоимость килограмма составляет 276,75 грн.

В Megamarket его можно приобрести за 239,50 грн., а в Novus цена достигает 314 грн. Июльная средняя стоимость составила 267,18 грн.

За период с 10 июля цена увеличилась на 10,25 грн. При этом до 29 июля средний показатель оставался на уровне 266,50 грн., а с 30 числа поднялся до 276,75 грн.

Подорожание продуктов в Харьковской области наиболее заметно во фруктовом сегменте: именно виноград продемонстрировал самый существенный прирост среди приведенных товаров.

Источник: Минфин

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