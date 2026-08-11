Украинцев предупредили о длительных графиках отключения света в Днепропетровской области на 12 августа.

Графики отключения света в Днепропетровской области на 12 августа вводятся из-за плановых ремонтных работ, сообщает издание Politeka.net.

В Днепропетровской области 12 августа 2026 г. в отдельных населенных пунктах запланированы работы на электросетях. Поэтому потребители по некоторым адресам временно останутся без электроэнергии. В части населенных пунктов перерыв может занять до 10 часов.

В селе Шевченкивське плановые работы продлятся с 08:00 до 18:00. В настоящее время электроэнергию временно отключат по следующим адресам:

Березова — 1–9

Софиивська — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 26, 28

В селе Радушне с 08:00 до 18:00 часов ограничения электроснабжения запланированы в разное время. Обесточат такие улицы:

Весела — 1–7, 9–16

Вильна — 1–7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Ликарняна — 9, 9А, 20А

Менделеева — 31, 33, 35

Молодижна — 1–6, 8–10

Пивденна — 1–7, 7А, 8–15

Шкильна — 1, 1А, 4, 6, 15

Щаслыва — 3, 5–10, 12, 14

В то же время в городе Вильногирськ перерыв в электроснабжении будет с 08:00–17:30 часов. В этот период без света могут остаться жители по адресам:

Центральна — 51, 53, 55, 55А, 55Б, 55В, 57, 57А

бульвар Мыру — 2, 4, 6, 8, 10

Молодижна — 8, 34, 38, 38А, 55

Промыслова — 18, 20

В селе Червона Колона плановые работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. В графике указаны следующие адреса:

Заводська — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57

Набережна — 1–9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50

В селе Жовте электроснабжение временно ограничат в промежутке с 08:00 до 18:00. Обесточение предусмотрено по следующим адресам:

Цементныкив — 1–7, 10, 11, 13–15, 51, 53, 256, 269.



Источник: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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