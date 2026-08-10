Жителям Черкасской области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Черкасской области на 11 и 12 августа.

В Черкасской области на 11 и 12 августа 2026 запланированы плановые графики отключения света, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области 11 и 12 августа связаны с проведением необходимых работ на электросетях. Поэтому следует быть готовыми к многочасовым перерывам в электроснабжении. Особенно важно учесть это работающим из дома, использующим электрическое оборудование или имеющим бытовые приборы, работа которых зависит от стабильного питания.

По данным «Черкасиобленерго», 11 августа свет планируют выключать с 08:00 до 17:00. В этот период ограничения коснутся жителей села Староселье по следующим адресам:

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 63, 4Д

Садова — 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62

Подильська — 2, 38

Во вторник, 11 августа, плановые работы также будут проводиться в селе Петропавливка. Электроснабжение по указанным адресам будет отсутствовать с 08:00 до 17:00:

Соловина — 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52

пров. Соловиный — 1, 3

Т. Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

пров. Т. Шевченка — 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 9

Вышнева — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96

пров. Вышневый — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17

Партызанська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 65

пл. Дружбы — 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 52, 54

Сымыренкивська — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 38а, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 78, 84, 94, 96, 100, 102, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 140, 142

пров. Пищаный — 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19

Молодмжна — 1, 3, 15

Варчука — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 18г, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 39, 45, 47, 53, 55

Мыру — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 73, 79, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109

пров. Перемогы — 2, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 24

В среду, 12 августа, плановые работы продолжатся. В этот день в список попали адреса в городе Городыще. В части будней электроэнергия будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 по адресам:

Б. Хмельныцького: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Зализнычна: 3, 39.

Кожедуба: 42а, 49, 51

Также с 08:00 до 16:00 не будет электричества в селе Дырдын. Обесточивание касается следующих адресов:

Механизаторив: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 104.

Шполянська: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51.

Садова: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37/2, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93.

Проризна: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23.

пров. Захидный: 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Вязивська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32.

Садова: 3, 5, 7, 11, 13.

Мыру: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68а, 69, 69А, 70, 71, 71б, 73, 74, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 117, 119.

пров. Клубный: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15.

И. Уса: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53 а, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 145а, 149, 150, 152, 156, 160, 166, 168, 168а, 170, 173, 174, 178, 184, 186, 188, 190, 192, 196, 198, 200, 204, 206, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 242, 246, 248, 258.

пров. Пидгирный: 1, 2, 4, 6, 10, 12, 22.

Зализнычна: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 88, 90, 92, 94, 96, 100.

пров. Черкаськый: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

пров. Заводськый: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13а, 15, 16.

пров. Зеленый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24.

Зелена: 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

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