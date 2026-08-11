В Николаевской области на 12 и 13 августа 2026 запланированы графики отключения света.

Графики отключения света в Николаевской области на 12 на 13 августа продлятся из-за плановых технических работ, пишет Politeka.net.

В Николаевской области 12 и 13 августа 2026 часть потребителей временно останется без электроэнергии. Плановые ограничения будут введены через технические работы и капитальный ремонт электросетей, а в отдельных населенных пунктах света не будет в течение нескольких часов.

По информации АО «Николаевоблэнерго», в селе Безименне плановое обесточивание запланировано на 12 августа с 08:00 до 17:00. В этот период специалисты будут проводить техническое обслуживание электросетей. Ограничения будут касаться отдельных домов по следующим адресам:

Молодижна — 46, 27, 1, 19, 17, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 26, 16



Еще один большой список адресов оказался в графике в населенном пункте Тамарыне. Здесь электроснабжение планируют ограничить 12 августа с 09:00 до 17:00 по адресам:

В. Стуса — 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 30, 28, 49, 51, 62, 16, 48, 45, 18

Евгенивська — 2, 3, 4, 6, 7

Европейська — 6, 9, 15, 29, 46, 47, 52, 54, 55, 39, 50, 62, 23, 64, 66, 67, 68, 32, 33, 72, 73, 74, 77, 81, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 2, 5, 21, 7, 8, 26, 51, 53, 57, 13, 31, 4

Нова — 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 13, 5, 66

Садова — 5А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 93, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 52, 56, 57, 60, 63, 64, 66, 69, 72, 75, 80, 40, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 62, 61, 1, 59, 11, 23, 43, 48, 51, 70, 92, 2, 4, 37, 47, 67, 68, 16, 73, 22, 20, 24, 32, 34, 42, 45

Центральна — 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12/1, 13, 14, 15, 28, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 44, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 21, 90, 91, 93, 2, 88, 107, 6, 1

Графики отключения света в Николаевской области на 13 августа продлятся в населенном пункте Ивано-Кепине. Обесточат следующие адреса:

Безименна — 1

Мыру — 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 7, 24

Набережна — 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 20

О. Туровського — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 13, 15

Центральна — 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 43/486, 28А, 28

Черкаська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 27

Шевченка — 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 26, 28, 30, 34, 35, 6, 15, 36

Также 13.08.2026 не будет света в селе Баративка. Электричество исчезнет по следующим адресам:

Зелена — 4, 5, 17, 30, 42, 1, 6, 40, 41, 27, 29, 36, 7, 9, 12, 15, 16, 23, 25, 31, 33, 43, 32, 22, 39

Левуцька — 2, 4, 21

Польова — 3

Сонячна — 2, 5, 6, 12, 14, 4, 8, 1

Ставкова — 2, 3, 9, 5, 6

Степова — 1, 3, 6, 17, 9, 15, 10, 26

Шкильна — 4

пров. Шкильный — 2, 3, 4, 1.

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