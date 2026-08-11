Графики отключения света в Черкасской области на 12 августа вводятся в связи с плановыми работами в электросетях.

Жителям Черкасской области рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света на 12 августа, пишет Politeka.net.

В Черкасской области запланированы работы на электросетях, из-за которых часть потребителей будет временно оставаться без электроэнергии. Графики отключения света в Черкасской области на 12 августа будут касаться отдельных населенных пунктов, а продолжительность обесточивания будет зависеть от конкретного адреса.

По данным «Черкассыоблэнерго», в среду, 12 августа, плановые работы будут продолжаться с 08:00 до 15:00 не электричества в городе Камянка на следующих улицах:

Героив Майдану — 13, 13-а, 13/А, 13а, 13-в, 15а, 15в, 17в, 17г, 17д

И. Сирка — 1, 10, 11, 11/Д, 12, 12/А, 13, 14, 15, 15/Д, 16, 17, 18, 18/А, 19, 2, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 25, 25/Г, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51/Г, 52, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9

Р. Шухевыча — 1, 11

Кроме этого, город Камянку ждут другие ограничения. С 09:00–17:00 часы будут продолжаться обесточивание по адресам:

Чорных Запорожцив — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/А, 18, 18/А, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33/А, 35/А, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 9

Кароля Шымановського — 12, 2, 3

Покровська — 41, 43

В тот же день с 08:00 до 17:00 ограничения электроснабжения запланированы в селе Райгород. Обесточение коснется следующих адресов:

Шкильный — 12, 14, 2, 3, 7, 8, 9

Травнева — 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18/А, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Крупського — 3, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Благовисна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/Д, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 7, 8, 9

Т. Шевченка — 24, 24а, 25, 26, 26/А, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38

Степова — 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46

В среду, 12 августа, плановые работы продолжатся в селе Лебедивка. В частности, временные ограничения электроснабжения с 08:00 до 17:00 предусмотрены на улицах:

Незалежности — 1, 10, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна — 10, 12, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 24, 25, 25/А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/А, 32, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 8/А.

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