Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье не являются единственным видом поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье являются лишь одним из направлений комплексной помощи, предоставляемой в рамках совместного проекта «Каритас» и Гуманитарный фонд Украины эвакуированным, переселенцам и жителям общин, пострадавших от войны, сообщает Politeka.

Программа включает Запорожскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В Запорожье организации развивают пространство поддержки, ориентированное прежде всего на вновь прибывших внутренне перемещенных людей и их адаптацию.

Одним из направлений есть помощь гражданам сразу после переезда. Для вновь прибывших предусмотрена денежная поддержка и сопровождение кейс-менеджера.

Отдельный блок касается мест временного проживания. Там планируется ремонт, обустройство санитарных зон, кухонь и безбарьерного доступа. Жильцам также предоставляют постельное белье, гигиенические наборы и горячие обеды. Для детей будут создаваться безопасные зоны.

Предусмотрена и защитная составляющая. Люди могут получить юридические, психологические и психосоциальные консультации, а также сопровождение специалиста.

Для семей с детьми будут организованы образовательные и творческие мероприятия. Часть таких активностей будет проходить в Вольнянске.

Еще одно направление – инклюзивная поддержка. Людям с аутистическим синдромом от 18 лет будут предлагать социальную адаптацию, помощь реабилитолога, логопеда и психолога.

Программа также предусматривает небольшие и средние ремонты жилья, поврежденного в результате обстрелов. Работы будут выполнять подрядчики в соответствии с условиями проекта.

Помощь направлена ​​на наиболее уязвимые категории. Среди них родители или опекуны несовершеннолетних, беременные женщины, мамы детей до трех лет, люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи и одинокие жители в возрасте от 60 лет.

Таким образом, бесплатные продукты для ВПЛ в Запорожье не являются единственным видом поддержки: проект охватывает финансовую, социальную, психологическую, юридическую и бытовую помощь.

Узнать возможность участия можно по информационной линии «Каритас Запорожье»: 0 800 336 734 . Звонки бесплатные. Также работает справочный номер проекта 075 44 759 38 - оплата производится по тарифу оператора.

Источник: Каритас

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