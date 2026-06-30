Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье остаются одним из важных направлений поддержки жителей города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье время от времени предоставляются в нескольких гуманитарных центрах и благотворительных организациях, поэтому жителям советуют следить за официальными сообщениями и обновлениями, сообщает Politeka.

Одним из мест выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье является Гуманитарный штаб. Поддержку там могут получить разные категории населения.

Речь идет о детях, пенсионерах, женщинах, внутренне перемещенных лицах, многодетных семьях, людях с инвалидностью и малообеспеченных семьях.

Для обращения необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию. Для переселенцев также необходима справка.

Еще одним направлением поддержки является благотворительный фонд «Каритас». Организация оказывает гуманитарную и психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, а также тяжелобольным и одиноким пожилым людям.

Отдельно предусмотрены бесплатные услуги по уходу за домами для пожилых людей и инвалидность. Связаться можно по телефонам +380503224600 и +380678018896.

Кроме того, работает Help ЗП ЮА. Фонд помогает жителям города и консультирует о доступных программах поддержки. Для обращения указаны телефоны +38048518151458 и +380504545600.

Следует учитывать, что объемы гуманитарной поддержки, перечень получателей и даты выдачи могут изменяться в зависимости от ресурсов и решений организаторов.

Именно поэтому бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье лучше отслеживать через официальные сайты и страницы организаций в социальных сетях.

Источник: Ukrainian City

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