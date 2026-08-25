Ветераны, которые из-за войны потеряли возможность пользоваться собственным жильем, могут ежемесячно получать от государства компенсацию за аренду. Максимальная сумма в 2026 году составляет 6656 гривен в месяц.

Компенсация за поврежденное жилье — не единственная форма государственной поддержки украинцев, которые из-за войны остались без крыши над головой. Ветераны, потерявшие возможность пользоваться собственным жильем, могут ежемесячно получать от государства компенсацию стоимости аренды — до 6656 гривен в месяц. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

В 2026 году программа действует на основании постановления Кабинета министров № 252. Ее условия расширили, в частности для ветеранов, чье жилье стало недоступным из-за российской агрессии.

Кто может получить компенсацию

Право на выплату имеют ветераны и ветеранки, которые после увольнения со службы получили статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, если они не могут пользоваться собственным жильем.

Программа распространяется и на тех, кто еще не успел оформить статус после увольнения. Речь о защитниках и защитницах, которые проходили службу и участвовали в боевых действиях, но на момент обращения еще не получили удостоверение УБД или статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Отдельная категория — освобожденные из российского плена, если их жилье уничтожено, повреждено или находится на временно оккупированной территории, поэтому они не могут в нем жить.

В каких случаях помогают с арендой

Компенсация предусмотрена, когда человек из-за войны потерял возможность пользоваться собственным жильем. Это может быть дом или квартира, которые уничтожены, повреждены или расположены на территории боевых действий либо на временно оккупированной территории.

Помощь также могут предоставлять в случае вынужденного переезда — в частности на период лечения, реабилитации или восстановления после службы.

Сколько выплачивают

Размер компенсации зависит от населенного пункта, где ветеран арендует жилье:

Киев, Днепр, Львов и Одесса — 6656 гривен в месяц;

областные центры — 4992 гривны;

другие населенные пункты — 3328 гривен.

Сумма привязана к прожиточному минимуму, поэтому может меняться после его пересмотра. Если аренда стоит дороже установленной суммы, разницу ветеран доплачивает самостоятельно. Если жилье арендуют на срок меньше полного месяца, компенсацию рассчитывают пропорционально количеству дней проживания.

Как оформить выплату

Заявление подают по месту арендованного жилья. Предусмотрены два основных варианта:

обратиться в структурное подразделение местного органа, отвечающего за политику в отношении ветеранов;

подать документы через ЦНАП.

Документы также можно отправить по почте. Специалисты местного подразделения помогают проверить документы и при необходимости оформить обращение.

Выплату ежемесячно перечисляют на банковский счет в формате IBAN. Компенсацию назначают на срок действия договора аренды, но в пределах срока, предусмотренного программой.

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