Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области можно оформить вместе с государственной социальной помощью по уходу — в Пенсионном фонде напомнили, кому назначают такую выплату и какие документы для этого нужны.

Гуманитарная помощь для переселенцев в Кировоградской области — не единственный вид государственной поддержки, который действует в регионе. Отдельно Пенсионный фонд напоминает о государственной социальной помощи по уходу — выплате для тех, кто из-за возраста или состояния здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе. Ее можно оформить даже тогда, когда человек уже получает пенсию по возрасту или за выслугу лет.

Порядок назначения утвержден постановлением Кабмина от 2 апреля 2005 года № 261. Как поясняет Главное управление Пенсионного фонда, право на помощь имеют граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории, иностранцы и лица без гражданства, которые легально живут в Украине, а также граждане Польши, пребывающие здесь на законных основаниях.

Кому именно назначают выплату:

лица с инвалидностью I группы из числа военнослужащих и лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел — на возмещение расходов на уход;

такие же лица с инвалидностью II и III групп, если они одинокие и по заключению ВКК нуждаются в постоянном постороннем уходе;

одинокие пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе;

одинокие пенсионеры, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Доплата также назначается тем, кто получает пенсию по возрасту или за выслугу лет и имеет инвалидность I группы: в этом случае деньги идут на возмещение расходов на уход.

Какие документы подать

Для оформления помощи по уходу понадобятся заявление установленного образца, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и заключение врачебно-консультативной комиссии. В зависимости от ситуации ПФУ может запросить декларацию о доходах, решение суда о признании лица недееспособным, решение о назначении опекуна, а для военных — справку об участии в боевых действиях.

Как оформить доплату

Подать заявление можно лично в любом сервисном центре ПФУ в Кировоградской области, в частности в Кропивницком, через веб-портал электронных услуг ПФУ или через Электронный кабинет. Размер помощи привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, и пересматривается вместе с ним: точную сумму на дату обращения рассчитает специалист фонда, когда получит все документы.

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