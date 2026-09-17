В Запорожье 16 сентября прошёл Первый региональный форум Бердянщины RVPE 2026. Рассказываем, какую помощь сегодня получают вынужденные переселенцы из Бердянска и района и где работают информационно-ресурсные хабы.

Помощь для переселенцев в Запорожской области охватывает всё больше направлений — 16 сентября в Запорожье прошёл Первый региональный форум Бердянщины RVPE 2026, где районная власть рассказала, как сегодня поддерживают бердянцев, которые из-за оккупации покинули свои дома.

Об этом сообщает газета «МИГ». По её данным, в Запорожье сейчас проживает самый большой центр переселенцев из Бердянщины — 13 167 человек. Ещё более 5 тысяч бердянцев поселились в Киеве, почти 3 тысячи — во Львовской области, часть выехала за границу. До начала 2022 года население Бердянского района составляло около 185 тысяч человек, и после полномасштабного вторжения примерно половина жителей покинула временно оккупированную территорию.

Где бердянцы могут получить помощь

Для поддержки людей в городах, где поселилось больше всего жителей Бердянщины, районная государственная администрация создала информационно-ресурсные хабы. Они работают в Запорожье, Киеве и Трускавце.

В хабах переселенцы могут получить гуманитарную и медицинскую помощь, консультации психологов, юристов, специалистов службы занятости, органов социальной защиты и Пенсионного фонда. В Запорожье медуслуги для ВПЛ предоставляют на постоянной основе, а при поддержке партнёров проводят бесплатные медико-диагностические обследования.

Хаб в Трускавце работает с января 2024 года. Здесь переселенцы регулярно получают продуктовые наборы, одежду и обувь. Для военных формировали и отправляли посылки с термобельём, спальниками, палатками, кроватями, одеждой и маскировочными сетками. Помощь также передавали ВПЛ Бердянского района в западных областях Украины.

Как получить поддержку в хабе

Чтобы получить помощь, переселенцу стоит обратиться непосредственно в информационно-ресурсный хаб в своём городе — в Запорожье, Киеве или Трускавце. Конкретного перечня документов для получения гуманитарной помощи в хабе власть не приводит, но обычно нужно подтверждение статуса ВПЛ. Специалисты на месте консультируют по вопросам выплат, соцзащиты и трудоустройства.

Помощь ветеранам и армии

Отдельное направление — поддержка ветеранов, военнослужащих и семей погибших защитников. Среди жителей района около 2000 участников боевых действий и более 180 человек с инвалидностью вследствие войны. Для них утвердили специальную программу с финансовой, юридической и психологической помощью. Только в прошлом году на нужды ВСУ бердянцы направили более 720 млн грн.

Работа и обучение для переселенцев

Около 6000 бердянцев, обращавшихся в службу занятости, сейчас работают и нашли новое место работы в Запорожье. В областной центр релоцировались 77 предприятий, учреждений и организаций Бердянщины. В этом году 48 ВПЛ из Бердянского района прошли профессиональное обучение и получили новые профессии, ещё 271 человек получил ваучер на обучение. Благодаря грантовой программе «Собственное дело» 11 бердянцев реализовали или восстановили собственный бизнес.

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