На случай полного обесточивания Винницы город имеет резервный план перевозок: задействуют около 200 автобусов и маршруток, для каждого уже определены маршруты и графики движения.

Графики отключения света в Виннице на осень готовят уже сейчас — и сразу с резервным планом транспорта на случай полного блекаута. В Виннице завершают подготовку инфраструктуры громады к осенне-зимнему периоду: более 98% объектов теплоснабжения уже готовы к сезону, а электросети модернизировали на 80%. Об этом в программе «Один день» на телеканале ВИТА ТБ рассказали заместитель винницкого городского головы Роман Фурман и директор предприятия «Винницкие городские электросети» Игорь Павлов.

Общий уровень выполнения плановых работ по модернизации городских сетей, подстанций и кабельных линий 0,4 и 10 киловольт достиг 80 процентов, отметил Игорь Павлов. Подготовка идет в условиях постоянных российских атак на объекты критической инфраструктуры, поэтому основные усилия направили на резервное питание и запасы материалов.

Как будут распределять электроэнергию

В городе достраивают подстанцию «Тяжиловская», а в рамках инвестиционной программы заменили значительное количество кабельных сетей, трансформаторных подстанций и дефектных опор. Из-за возможного дефицита мощностей по командам диспетчеров «Укрэнерго» будут применять графики почасовых отключений, согласованные с областной военной администрацией. В первую очередь электроэнергией обеспечат объекты критической инфраструктуры — больницы и военные объекты, а для жилых микрорайонов отключения планируют делать равномерными.

Чем заменят остановленные трамваи и троллейбусы

В случае полного обесточивания, когда электротранспорт остановится, в Виннице применят резервный сценарий перевозок. Для обеспечения логистики задействуют около 200 автобусов и маршрутных такси. Для каждого транспортного средства заранее определили конкретные маршруты и графики движения с расширенными интервалами. В прошлом году коммунальщики провели практическое тестирование этого сценария в выходной день, что позволило выявить и исправить слабые места в организации перевозок.

Школы и больницы

Городские власти ориентируются на продолжение очного обучения и круглосуточную работу медицинской системы. Готовность образовательной отрасли составляет почти 95%: все школы обеспечены генераторами и запасом горюче-смазочных материалов. Прошлой зимой, несмотря на отключения света до 18–20 часов в сутки, очный учебный процесс в городе удалось сохранить. Около 90% медучреждений получили акты готовности после проверки и ремонта систем отопления, а больницы оснастили резервными источниками электроэнергии и топливом.

В «Миськтеплоэнерго» сообщили, что из 48 котельных полностью готовы к работе 45 объектов, в тепловых пунктах завершили необходимые работы, а также отремонтировали 4 километра тепловых труб. Завершить все подготовительные работы планируют в течение нескольких недель.

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