Отключения воды в Запорожье на этой неделе продолжаются — в четверг, 17 сентября, без водоснабжения остались ещё 5 964 жителя города. Причина — аварийные ремонтные работы на водопроводе диаметром 400 мм.
Как сообщает КП «Водоканал», повреждённый участок обнаружили на улице Магистральной в Шевченковском районе Запорожья. Ремонт продлится в течение дня — воду планируют восстановить до 21:00, однако коммунальники призывают жителей заранее сделать запас воды.
Какие дома остались без воды
Под отключение попали 12 многоэтажек на улице Магистральной. Полный перечень адресов, которые временно остались без водоснабжения:
- ул. Магистральная, 80
- ул. Магистральная, 84б, 86, 86а
- ул. Магистральная, 88, 88а
- ул. Магистральная, 90, 92, 92а
- ул. Магистральная, 94, 96, 96а
Всего из-за этой аварии без централизованного водоснабжения остались 5 964 запорожца.
Откуда брать воду
Чтобы жители не остались совсем без ресурса, коммунальники организовали подвоз воды автоцистернами. Как уточнили в КП «Водоканал», автоцистерны разместят по двум адресам — на улице Магистральной, 86 и 92. То есть люди смогут набрать необходимое количество воды непосредственно у своих домов.
В коммунальном предприятии подчёркивают: ремонтные работы аварийные, поэтому график может скорректироваться в зависимости от сложности повреждения. Если всё пойдёт по плану, водоснабжение восстановят сегодня до 21:00.
Что делать жителям
Коммунальщики советуют на время отключения держать дома запас питьевой воды — примерно 3–5 литров на человека в сутки для приготовления пищи и питья. Воду из цистерн следует набирать в чистые закрытые ёмкости. После восстановления подачи первые минуты вода может быть мутной — её нужно спустить, пока не пойдёт прозрачная.
Стоит напомнить, что это далеко не единичный случай: накануне, 16 сентября, в Космическом районе Запорожья без водоснабжения оставались более 3 200 абонентов. Сети города активно латают после серии аварий.
Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 14 сентября коснулось нескольких улиц.
Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожье 17 и 18 сентября.