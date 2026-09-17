Из-за аварийного ремонта водопровода почти 6 тысяч жителей Шевченковского района Запорожья остались без воды — публикуем полный перечень домов и график работ.

Отключения воды в Запорожье на этой неделе продолжаются — в четверг, 17 сентября, без водоснабжения остались ещё 5 964 жителя города. Причина — аварийные ремонтные работы на водопроводе диаметром 400 мм.

Как сообщает КП «Водоканал», повреждённый участок обнаружили на улице Магистральной в Шевченковском районе Запорожья. Ремонт продлится в течение дня — воду планируют восстановить до 21:00, однако коммунальники призывают жителей заранее сделать запас воды.

Какие дома остались без воды

Под отключение попали 12 многоэтажек на улице Магистральной. Полный перечень адресов, которые временно остались без водоснабжения:

ул. Магистральная, 80

ул. Магистральная, 84б, 86, 86а

ул. Магистральная, 88, 88а

ул. Магистральная, 90, 92, 92а

ул. Магистральная, 94, 96, 96а

Всего из-за этой аварии без централизованного водоснабжения остались 5 964 запорожца.

Откуда брать воду

Чтобы жители не остались совсем без ресурса, коммунальники организовали подвоз воды автоцистернами. Как уточнили в КП «Водоканал», автоцистерны разместят по двум адресам — на улице Магистральной, 86 и 92. То есть люди смогут набрать необходимое количество воды непосредственно у своих домов.

В коммунальном предприятии подчёркивают: ремонтные работы аварийные, поэтому график может скорректироваться в зависимости от сложности повреждения. Если всё пойдёт по плану, водоснабжение восстановят сегодня до 21:00.

Что делать жителям

Коммунальщики советуют на время отключения держать дома запас питьевой воды — примерно 3–5 литров на человека в сутки для приготовления пищи и питья. Воду из цистерн следует набирать в чистые закрытые ёмкости. После восстановления подачи первые минуты вода может быть мутной — её нужно спустить, пока не пойдёт прозрачная.

Стоит напомнить, что это далеко не единичный случай: накануне, 16 сентября, в Космическом районе Запорожья без водоснабжения оставались более 3 200 абонентов. Сети города активно латают после серии аварий.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 14 сентября коснулось нескольких улиц.

Также Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожье 17 и 18 сентября.