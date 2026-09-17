В Одесской области 22 сентября из-за ремонтных работ на распределительных газопроводах высокого давления временно приостановят газоснабжение в селах Дачное и Выгода. Жителям Выгоды придется обходиться без голубого топлива ориентировочно до 28 сентября.

Отключение газа в Одесской области продолжается — уже 22 сентября часть потребителей снова останется без голубого топлива. На этот раз из-за ремонтных работ на распределительных газопроводах высокого давления газоснабжение приостановят сразу в двух населенных пунктах региона.

Об этом сообщили в АО «Одессагаз», пишет региональное издание Times.od.ua. Приостановка подачи газа запланирована на 22 сентября, однако сроки восстановления в разных случаях будут отличаться: части потребителей газ вернут уже на следующее утро, а кому-то придется ждать его почти неделю.

Где и когда не будет газа

В селе Дачное отключение запланировано с 08:30 22 сентября. Без газа временно останутся потребители по адресу: ул. Лазурная, дом №7. По предварительному графику подачу голубого топлива по этому адресу планируют восстановить в 09:00 23 сентября.

Иная ситуация в Выгоде, где без газоснабжения останется все село. Здесь подачу газа также приостановят в 08:30 22 сентября, однако ориентировочное восстановление запланировано только на 09:00 28 сентября.

Условия возврата газа

В газовой службе подчеркивают, что возврат газа будет происходить в соответствии с «Правилами безопасности систем газоснабжения». Восстановление возможно только в присутствии владельца дома.

Что делать жителям

Жителям, которых коснется отключение, советуют учитывать указанные даты при планировании бытовых дел — приготовления пищи, подогрева воды и других задач, требующих газа. Точное время завершения работ может зависеть от их хода и соблюдения требований безопасности, поэтому график может незначительно сдвинуться.

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