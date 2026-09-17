В Луцке на рассмотрение исполкома вынесли проект решения о тарифах на тепло и горячую воду ДКП «Луцктепло» на 2026–2027 годы. Для населения цены остаются неизменными — новые ставки коснутся только бюджетных учреждений, прочих потребителей и религиозных организаций.

Бесплатные услуги для ветеранов в Волынской области — лишь часть местных программ, а в Луцке тем временем вынесли на рассмотрение исполкома горсовета проект решения об установлении тарифов на тепловую энергию, тепло и горячую воду ДКП «Луцктепло» на период с 1 октября 2026 по 30 сентября 2027 года.

Главное, что нужно знать жителям домов с централизованным отоплением: для населения тарифы на отопление и горячую воду остаются без изменений. На период действия законодательного моратория продолжат применять тарифы, утвержденные решением исполкома от 30 сентября 2021 года № 775-1. Новые экономически обоснованные тарифы коснутся исключительно бюджетных учреждений, прочих потребителей и религиозных организаций.

Почему пересматривают тарифы

Пересмотр связан с изменением расходов предприятия на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. В расчетах учли рост стоимости электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, расходов на оплату труда, материалы и ремонтные работы. При этом цены на природный газ, заложенные в действующих и новых тарифах, остались неизменными.

Благодаря работе собственных когенерационных установок предприятие планирует обеспечить около 40% общей потребности в электроэнергии, что позволяет уменьшить расходы на ее закупку. Плановый объем полезного отпуска тепловой энергии составляет 450,9 тыс. Гкал, а расчетная продолжительность отопительного периода — 168 суток.

Как будут начислять плату за отопление

Для потребителей будут применяться двухставочные тарифы: условно-переменная часть начисляется за фактически потребленное тепло в течение отопительного сезона, а условно-постоянная — ежемесячно в течение года. Ставки установлены отдельно для каждой категории потребителей в зависимости от схемы теплоснабжения и наличия центральных или индивидуальных тепловых пунктов.

Тарифы на горячую воду

Тарифы на горячую воду остаются одноставочными. Для бюджетных учреждений ставка составит от 263,84 до 279,00 грн/м³, для прочих потребителей — от 263,65 до 277,80 грн/м³ с НДС по схемам Т1–Т3. Для отдельных домов с автономным теплоснабжением предусмотрены индивидуальные ставки.

Что это значит для жителей Луцка

Платежки за отопление и горячую воду для населения не изменятся: до завершения моратория будут действовать тарифы 2021 года, а также прежние показатели удельной тепловой нагрузки, по которым считают условно-постоянную часть платы за отопление. Следовательно, дополнительно обращаться никуда не нужно — перерасчет для бытовых потребителей не вводится.

Отдельно рассчитали индивидуальные тарифы для семи домов с автономными системами теплоснабжения — на улицах Защитников Украины, 20а; Дубновской, 15; Ковельской, 47а; Кравчука, 11б и 11в; Героев-добровольцев, 4в и 4д. Для их жителей на время моратория также остаются действующими тарифы и показатели 2021 года.

В тарифных расчетах учтена инвестиционная программа ДКП «Луцктепло» на 2026–2027 годы общим объемом 76,85 млн грн без НДС. Из них около 71 млн грн предусмотрено за счет амортизационных отчислений, еще 5,85 млн грн — за счет других привлеченных средств, не подлежащих возврату.

Новые тарифы должны заработать с 1 октября 2026 года. После принятия решения утратят силу предыдущие решения исполкома от 17 сентября 2025 года № 573-1 и от 17 февраля 2026 года № 78-1. Как сообщило ИА «Конкурент» со ссылкой на сайт Луцкого городского совета, контроль за исполнением решения планируют возложить на заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов Юлию Дацюк.