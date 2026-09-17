Доплаты для пенсионеров в Полтавской области положены и многодетным матерям, которые родили и воспитали пятерых и более детей. В Пенсионном фонде объяснили, сколько составляет такая надбавка и как ее оформить.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области положены и многодетным матерям. Женщины, которые родили и воспитали пятерых и более детей, могут получать надбавку к пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Такую выплату регулирует Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной". Как сообщает Пенсионный фонд Украины, учитываются дети, которых мать родила и воспитала до шестилетнего возраста, а также усыновленные в установленном законом порядке.

Размер надбавки зависит от количества детей и составляет процент от прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность. За пятерых детей начисляют 35%, за шестерых — 36%, за семерых — 37%, за восьмерых — 38%, за девятерых — 39%, а за десять и более детей — 40%.

Надбавку устанавливают к пенсии, на которую имеет право лицо: по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. Размер выплаты автоматически меняется, когда пересматривают прожиточный минимум в госбюджете на соответствующий год.

Как оформить надбавку

Чтобы получить доплату, многодетной матери нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства в Полтавской области. Подается заявление и документы, подтверждающие рождение и воспитание детей (свидетельства о рождении). Надбавку назначают с даты обращения.

В случае смерти получательницы право на надбавку может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи. При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивают 70% положенной надбавки, а при двух и более — 90%.

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