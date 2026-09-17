В Черновцах к зиме готовы 86 из 91 котельной — это 95%. Все они обеспечены резервным питанием, поэтому тепло в домах должно быть даже во время отключений света.

Отопительный сезон в Черновцах приближается, и город завершает подготовку к зиме: тепло в домах должно быть даже во время отключений света, поскольку все городские котельные обеспечены резервным питанием.

О готовности города к отопительному сезону рассказал городской голова Черновцов Роман Кличук во время пресс-конференции, сообщает Суспільне.

Сколько котельных готово к зиме

По словам мэра, сейчас из 91 городской котельной к работе готовы 86 — это 95 процентов. Коммунальщики успели провести капитальный ремонт и испытать более 80 километров тепловых сетей. Кроме того, в городе отремонтировали 47 котлов, а еще семь устаревших заменили на новые.

Резервное питание для всех котельных

Отдельное внимание уделили автономному питанию. Кличук напомнил, что к этому город начал готовиться еще в 2022 году, поэтому сейчас резервным питанием обеспечены все котельные. Генераторы проверили — они работают. Поскольку в прошлом году многие такие устройства выходили из строя, в этом году позаботились и о запасных.

На случай возможных сбоев в городе создали четыре аварийные бригады. Водоснабжение также под контролем: все ключевые объекты водоканала имеют альтернативные источники питания, а город держит запасы топлива — бензина и дизеля — и постепенно их наращивает. Для подвоза воды наготове автопарк.

Позаботились и о социальной сфере: к отопительному сезону уже готовы более 85 учебных заведений. Пункты обогрева, которые действовали ранее, законсервировали — открыть их смогут в любой момент. На замену устаревших котлов на высокоэффективные город выделил 6,5 миллиона гривен.

Будет ли тепло во время блэкаутов

Резервное питание котельных означает, что даже во время длительных отключений света батареи в домах должны оставаться теплыми. В прошлом году украинцы сталкивались с отключениями света, тепла и воды из-за регулярных российских обстрелов энергетики, поэтому в этом году общины заблаговременно заботятся о запасных источниках питания.

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