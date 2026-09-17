В ночь на 17 сентября РФ нанесла удар по пассажирскому поезду «Одесса-Днепр». Из-за атак ряд рейсов на Днепровском направлении следует с задержками, а отдельные поезда увеличили время в пути до восьми часов.

Железнодорожное сообщение в Днепропетровской области снова претерпело изменения — после ночной атаки РФ ряд поездов на Днепровском направлении следует со значительными задержками. В отдельных случаях время в пути увеличивается до восьми часов, предупредили в «Укрзализныце».

В ночь с 16 на 17 сентября российские войска нанесли удар по пассажирскому поезду «Одесса-Днепр». После этого перевозчик принял решение изменить маршруты части рейсов, чтобы обезопасить пассажиров.

Больше всего изменения затронули поезд №53/54 сообщением Днепр — Одесса. Он будет курсировать резервным, более безопасным маршрутом, из-за чего ориентировочное время в пути вырастет примерно на шесть часов.

Что известно о задержках

Как сообщает издание Sobitie со ссылкой на «Укрзализныцю», из-за российских атак ряд поездов на Днепровском направлении следует с задержками. Пассажирам советуют заранее учитывать увеличение времени в пути при планировании поездок.

Что делать пассажирам

Перед выездом на вокзал стоит проверить актуальное расписание своего рейса — в приложении «Укрзализныци», на официальном сайте перевозчика или в кассах вокзала Днепра. Для рейсов, изменивших маршрут, время отправления и прибытия может отличаться от указанного в билете.

В случае существенных задержек пассажиры имеют право воспользоваться стандартными правилами обмена и возврата билетов. Актуальную информацию о конкретном поезде быстрее всего получить через горячую линию перевозчика или чат-поддержку в приложении.

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