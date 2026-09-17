Ветеран из Кривого Рога полностью потерял зрение, но в Одессе ему предоставили необходимую поддержку — протезирование и реабилитацию прошли в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова.

Помощь в Одесской области охватывает различные категории людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. В этот раз поддержку получил ветеран из Кривого Рога, который полностью потерял зрение и приехал в Одессу, чтобы пройти протезирование и реабилитацию в Институте глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова.

Как сообщило издание «Взгляд из Одессы», мужчина воевал и вследствие тяжелого ранения потерял зрение. После лечения в нескольких госпиталях он нуждался в глазном протезировании, поэтому его направили в ведущее офтальмологическое учреждение Украины — Институт Филатова в Одессе.

Институт глазных болезней и тканевой терапии имени В. П. Филатова — один из крупнейших офтальмологических центров страны, расположенный на Французском бульваре в Одессе. Здесь изготавливают глазные протезы, проводят сложные операции на глазах и занимаются комплексной реабилитацией пациентов, потерявших зрение.

Для ветерана программа предусматривает не только подбор и изготовление индивидуального глазного протеза, но и обучение жить с полной потерей зрения: ориентацию в пространстве, пользование вспомогательными средствами и психологическую поддержку. Такое сопровождение позволяет человеку постепенно вернуться к самостоятельному быту.

Какую помощь оказывает Институт Филатова

Глазное протезирование — это изготовление индивидуального протеза, который восстанавливает внешний вид глазной области после удаления глазного яблока. Реабилитационный этап охватывает адаптацию к новому состоянию, обучение бытовым навыкам и социальное сопровождение пациента.

Как ветерану получить такую помощь

Военнослужащие и ветераны, потерявшие зрение, могут обратиться в Институт Филатова по направлению или самостоятельно. Для этого нужно иметь медицинскую документацию, подтверждающую диагноз, военный билет или удостоверение участника боевых действий. Консультации проводят по предварительной записи.

Проблема реабилитации военных, потерявших зрение, остается чрезвычайно актуальной: за время полномасштабной войны количество таких раненых существенно выросло. Специализированные учреждения, такие как Институт Филатова, остаются ключевым звеном, где им возвращают возможность полноценной жизни.

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