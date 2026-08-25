Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области коснется абонентов водоканала — с 1 октября 2026 года вводится ежемесячная абонентская плата за обслуживание.

Тарифы на коммунальные услуги в Ивано-Франковске снова растут — коммунальное предприятие «Ивано-Франковскводоэкотехпром» вводит ежемесячную абонентскую плату за обслуживание с 1 октября 2026 года.

Как сообщает КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром», решение принято приказом по предприятию от 14 августа 2026 года №75-01/151 во исполнение Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» и постановлений Кабмина №690 и №808. Нововведение касается всех абонентов, получающих услуги централизованного водоснабжения и водоотведения по индивидуальным договорам.

Размер ежемесячной платы зависит от наличия узла коммерческого учета. Для потребителей с установленным счетчиком абонплата составит 22,80 грн за водоснабжение и 21,60 грн за водоотведение — вместе 44,40 грн с НДС. Для абонентов без счетчиков тариф немного ниже: 21,60 грн за каждую услугу, суммарно 43,20 грн с НДС.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области не выходит за предельные рамки, установленные правительством. Как отмечают в водоканале, максимально разрешенный размер абонентской платы составляет 47,19 грн отдельно за каждой коммунальной услугой — то есть утвержденные суммы почти вдвое ниже предельного порога.

Что такое абонентская плата и почему ее вводят

Абонентская плата — это отдельный платеж за обслуживание, не входящий в стоимость потребленных кубометров воды. Она покрывает расходы водоканала на ведение учета потребителей, оформление платежных документов, обслуживание договоров и работу контакт-центра. С 1 октября эта сумма будет добавляться в ежемесячную платежку каждого абонента отдельной строкой.

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