Как быстро очистить унитаз без дорогой бытовой химии? Есть простые приемы, которые за 10–15 минут уберут налет, желтые пятна и неприятный запах — и все необходимое обычно найдется дома.

Чистка унитаза от налета и ржавчины не всегда требует дорогой бытовой химии — достаточно простых средств, которые найдутся на кухне или в аптечке. Как быстро очистить унитаз и вернуть ему белизну, рассказываем ниже.

Для свежих загрязнений внутри чаши хорошо работает обычная пищевая пленка: ею плотным слоем накрывают поверхность воды и оставляют на несколько часов, чтобы вода вместе с размягченным налетом отошла. Если речь о засоре, на помощь придет горячий уксус с содой, а для глубоких засоров — сантехнический трос или вантуз.

Как быстро очистить унитаз от неприятного запаха

Избавиться от запаха помогают сода, лимонная кислота и перекись водорода. Из них можно сделать небольшие шарики с добавлением эфирных масел лимона или мяты и бросать их в воду — запах исчезает буквально за несколько минут. Еще один проверенный способ: налить немного уксуса прямо в бачок унитаза, тогда вода при каждом смыве будет работать как легкий дезодорант.

Как удалить застарелый налет и желтые пятна

С застарелым налетом и желтыми пятнами справляются пемза, сода, лимонная кислота, столовый уксус и даже обычная зубная паста. Достаточно нанести одно из этих средств на проблемные места, оставить на 15–30 минут, а затем потереть щеткой и смыть водой.

Простые правила, чтобы унитаз дольше оставался чистым

Регулярно смывайте воду после каждого использования.

Раз в неделю чистите чашу содой или уксусом — это предотвращает появление налета.

Не выливайте в унитаз жир и остатки еды.

Следите за бачком: накипь и остатки средств в нем ухудшают смыв.

Для профилактики кладите в бачок раствор перекиси водорода или специальные таблетки.

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