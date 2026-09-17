Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 18 по 24 сентября обещает стабильное тепло без резких перепадов: максимум прогреется до +25°, а единственные осадки ожидаются во вторник, 22 сентября.

Предыдущий недельный прогноз для региона обещал циклон, однако следующие семь дней принесут жителям Днепропетровской области значительно более спокойную погоду. Синоптики фиксируют стабильное тепло без резких перепадов температуры — максимум недели составит лишь +25°, а осадки ожидаются только один день.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем в течение недели столбики термометров будут держаться в пределах от +21° до +25°, а ночью — от +12° до +16°.

В пятницу, 18 сентября, воздух днем прогреется до +22°, ночью ожидается +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 19 сентября, температура днем поднимется до +23°, а ночью опустится до +13°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, ожидается самый теплый день недели — днем до +25°, ночью +14°. Небо останется малооблачным, дождя не будет.

В понедельник, 21 сентября, днем удержится высокая для середины сентября отметка +25°, ночью — +14°. Облачность возрастет — прогнозируют облачно с прояснениями, осадков не будет.

Во вторник, 22 сентября, днем немного прохладнее — до +24°, а ночью самое теплое за неделю — +16°. Облачность переменная, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В среду, 23 сентября, воздух днем прогреется лишь до +21° — это самый прохладный день недели. Ночью ожидается +13°, небо малооблачное, без осадков.

В четверг, 24 сентября, температура днем поднимется до +22°, ночью опустится до +13°. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с температурой +25°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда воздух прогреется лишь до +21°. Перепад между этими показателями составляет 4°, поэтому неделя пройдет без резких колебаний. Осадки синоптики прогнозируют только во вторник, 22 сентября.

Во вторник, 22 сентября, когда ожидаются осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге. В остальные дни недели теплая и стабильная погода позволяет планировать прогулки и дела на свежем воздухе, а прохладные вечера стоит учитывать, выбирая легкую верхнюю куртку для выхода из дома.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о резком похолодании: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 16 по 22 сентября.

Также Politeka сообщала, синоптики предупредили о стремительном изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 15 по 21 сентября.

Как сообщала Politeka, аномальный скачок температур: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 14 по 20 сентября.