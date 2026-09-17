Предыдущий недельный прогноз для региона обещал циклон, однако следующие семь дней принесут жителям Днепропетровской области значительно более спокойную погоду. Синоптики фиксируют стабильное тепло без резких перепадов температуры — максимум недели составит лишь +25°, а осадки ожидаются только один день.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем в течение недели столбики термометров будут держаться в пределах от +21° до +25°, а ночью — от +12° до +16°.
В пятницу, 18 сентября, воздух днем прогреется до +22°, ночью ожидается +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.
В субботу, 19 сентября, температура днем поднимется до +23°, а ночью опустится до +13°. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков.
В воскресенье, 20 сентября, ожидается самый теплый день недели — днем до +25°, ночью +14°. Небо останется малооблачным, дождя не будет.
В понедельник, 21 сентября, днем удержится высокая для середины сентября отметка +25°, ночью — +14°. Облачность возрастет — прогнозируют облачно с прояснениями, осадков не будет.
Во вторник, 22 сентября, днем немного прохладнее — до +24°, а ночью самое теплое за неделю — +16°. Облачность переменная, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.
В среду, 23 сентября, воздух днем прогреется лишь до +21° — это самый прохладный день недели. Ночью ожидается +13°, небо малооблачное, без осадков.
В четверг, 24 сентября, температура днем поднимется до +22°, ночью опустится до +13°. Синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков.
Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с температурой +25°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда воздух прогреется лишь до +21°. Перепад между этими показателями составляет 4°, поэтому неделя пройдет без резких колебаний. Осадки синоптики прогнозируют только во вторник, 22 сентября.
Во вторник, 22 сентября, когда ожидаются осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге. В остальные дни недели теплая и стабильная погода позволяет планировать прогулки и дела на свежем воздухе, а прохладные вечера стоит учитывать, выбирая легкую верхнюю куртку для выхода из дома.
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