Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает давить на семейные бюджеты: по данным мониторинга Минфина, больше всего за месяц выросли цены на куриные яйца и свиной ошеек.

Отключение воды в Полтаве на этой неделе остались позади, однако жителей области ждет новая забота: подорожание продуктов в Полтавской области набирает обороты. Заметнее всего за месяц выросли цены на куриные яйца, свиной ошеек и подсолнечное масло.

Свежие данные ценового мониторинга обнародовал финансовый портал Минфин по состоянию на 17 сентября 2026 года. В расчете использованы средние ценники в крупных торговых сетях — Auchan, Novus, Megamarket и Metro, которые работают и в Полтавской области.

Яйца стали лидером подорожания

Самый большой скачок зафиксировали на куриных яйцах. Десяток «Квочка» категории С1 теперь стоит в среднем 70,95 гривни против 57,12 гривни в августе. Яйца «Ясенсвит» (С1, 10 штук) прибавили в цене с 59,49 до 79,25 гривни, а упаковка из 18 штук подорожала со 106,95 до 129 гривень.

Свинина: одни позиции растут, другие дешевеют

Среди мяса больше всего прибавил свиной ошеек: с 314,38 до 349,92 гривни за килограмм. Подчеревина выросла с 218,14 до 240,30 гривни, грудинка — с 205,75 до 218,03 гривни, ребра — с 230,28 до 239,97 гривни. А вот свиная лопатка немного подешевела: с 222,67 до 218,39 гривни за килограмм.

Масло, молоко и сыр: актуальные цифры

Рафинированное подсолнечное масло «Олейна» (850 мл) стоит в среднем 107,30 гривни, тогда как в августе — 100,68. Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) подорожало с 59,51 до 61,03 гривни, а «Простонаше» 1% — с 61,90 до 68 гривень. В то же время твердый сыр частично подешевел: «Звени Гора» голландский 45% (1 кг) снизился с 553,02 до 532,45 гривни.

Как сэкономить на покупках

Разница в цене на один и тот же товар между сетями достигает 10–20 гривень: десяток яиц «Квочка» в Auchan стоит 62,90 гривни, а в Novus — уже 78,99. Перед походом в магазин стоит сравнивать ценники онлайн и пользоваться акционными предложениями гипермаркетов.

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