Представители уполномоченного по правам человека вместе с экспертом по мониторингу соблюдения прав ребенка проверили организацию питания в лицее №19 Житомира и выявили существенные нарушения.

Школьное питание в Житомире снова проверили — на этот раз в лицей №19 пришли представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и зафиксировали там существенные нарушения в организации питания детей.

О результатах мониторингового визита 17 сентября сообщила пресс-служба Омбудсмена, об этом пишет Житомир.info. Проверку провели 9 сентября вместе с привлеченным экспертом по мониторингу соблюдения прав ребенка — после того как во время мониторинга социальных сетей зафиксировали возможное нарушение права ребенка на достаточный жизненный уровень, включая питание.

Лицей №19 Житомирского городского совета обеспечивает получение начального, базового и профильного среднего образования для 986 учащихся, из которых 51 учится по экстернатной форме, 4 — по семейной, а еще 3 — на педагогическом патронаже. Питание в заведении организовано по кейтеринговому договору №52 от 31 августа 2026 года, заключенному с ФЛП Стефанюк Татьяной Федоровной.

Часть работы оценили положительно: персонал проходит обязательные медицинские осмотры вовремя, бракеражные журналы сырой и готовой продукции оформляют по правилам, а записи вносят в полном объеме.

Вместе с тем выявили ряд существенных недостатков. Бракеражная документация находится за пределами заведения — журналы хранятся по месту приготовления блюд, поэтому входной контроль продукции перед ее выдачей детям провести невозможно. Блюда доставляют в термосах из стороннего помещения, что создает угрозу нарушения температурного режима, ухудшения качества еды и размножения микроорганизмов.

Из-за ремонта пищеблока прием пищи организовали в коридорах, холле и актовом зале. Это нарушает санитарные регламенты и гигиенические нормы, а сам актовый зал теперь не может использоваться для воспитательных и культурно-массовых мероприятий.

Отдельно зафиксировали, что к выдаче и порционированию блюд привлечены педагоги и администрация заведения, которые не являются персоналом пищеблока. Именно поэтому еду ученикам выдают учителя.

Что будет дальше

По результатам визита подготовят отчет с рекомендациями по улучшению обеспечения прав детей на безопасную образовательную среду. В случае нарушения прав человека можно обратиться к Уполномоченному по правам человека: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008; электронная почта hotline@ombudsman.gov.ua; телефоны 1678 и 044 299 74 08.

Напомним, что с начала сентября 2026 года, после введения бесплатного питания в школах и лицеях, родители активно делились в соцсетях фото порций, которыми кормили детей в столовых. 9 сентября в Житомирской ОВА провели расширенное совещание с главами общин, где среди прочего обсудили фотографию завтрака из лицея №19. Позже ГУ Госпродпотребслужбы области проинформировали, что проверили организацию питания в 31 учебном заведении и в большинстве выявили нарушения.

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