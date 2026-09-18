Исполняющий обязанности городского головы Сум рассказал о функционировании города во время войны: речь шла о защите АЗС, работе подземных школ и ситуации с продовольствием.

Ситуация с продуктами в Сумской области — одна из тем, которую держат на контроле, и именно о ней исполняющий обязанности городского головы Сум рассказал, комментируя функционирование города во время войны. Вместе с продовольственным вопросом чиновник упомянул защиту автозаправочных станций и работу подземных школ.

Как сообщает местное издание "Данкор", в разговоре речь шла о том, как областной центр выстраивает поставки продуктов и горючего в условиях постоянной угрозы обстрелов. Сумы расположены недалеко от границы с россией, поэтому регион регулярно подвергается атакам дронов, авиабомб и артиллерии, что создает дополнительную нагрузку на логистику и торговлю.

Что известно о ситуации с продовольствием

Ключевая задача, о которой говорил чиновник, — не допустить опустения полок в магазинах и на рынках Сум. Власть отслеживает наличие базового ассортимента и поддерживает связь с поставщиками, чтобы хлеб, крупы, масло, молочные продукты и мясо и дальше были доступны жителям в привычных объемах.

Вместе с тем в городе не скрывают: любое обострение на границе или повреждение транспортной инфраструктуры сразу сказывается на скорости доставки. Поэтому ставку делают на резервы и несколько маршрутов поставок — чтобы даже при критической ситуации магазинам было чем торговать.

Защита АЗС и подземные школы

Отдельное направление — топливная сфера. Заправочные станции в Сумах берут под дополнительную защиту, поскольку удары по нефтебазам и топливной инфраструктуре уже приводили к перебоям с поставками в регионе. Стабильная работа АЗС критически важна и для общественного транспорта, и для генераторов, и для коммунальных служб.

Что касается образования — в городе развивают сеть подземных школ, которые дают детям возможность учиться очно даже во время длительных воздушных тревог. Это часть общей стратегии безопасности Сум, которая позволяет сохранить нормальную жизнь вопреки ежедневным угрозам.

Что делать жителям

Жителям Сумской области советуют следить за официальными сообщениями городского совета и областной военной администрации — именно там публикуют актуальные данные о работе магазинов, графике АЗС и учебном процессе в школах. При ажиотаже вокруг отдельных товаров призывают не скупать продукты впрок, чтобы не создавать искусственную видимость дефицита.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области — в ПФУ объяснили, кто может оформить 19 400 гривен онлайн.

Также Politeka сообщала, работа для женщин в Сумской области — какие вакансии ищут и как быстро трудоустроиться.