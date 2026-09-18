Дефицит продуктов в Харькове пока не подтверждается — пустых полок в супермаркетах города журналисты не обнаружили. Цены на основные товары за последний месяц не выросли, а паника в соцсетях оказалась преувеличенной.

Дефицит продуктов в Харькове пока не подтверждается — несмотря на сообщения о пустых полках, супермаркеты города работают в обычном режиме, а цены на основные продукты остаются стабильными.

В последние дни в мессенджерах и соцсетях всё чаще появлялись сообщения с призывами запасаться солью, сахаром, крупами, мукой и консервами. Поводом для беспокойства стал удар по торговому центру в Слободском районе Харькова днём 17 сентября — после него в сети снова заговорили о возможных перебоях с логистикой и поставками товаров.

Журналисты издания «Інфосіті» решили лично проверить, действительно ли харьковские магазины остаются без продуктов. Они заехали в супермаркет на Салтовке и не увидели пустых полок — в продаже есть и бакалея, и товары первой необходимости. Если какого-то товара определённого производителя по самой низкой цене временно недостаточно, покупателям предлагают аналогичный товар другого бренда.

Директор по развитию ТРЦ Андрей Кудинов подтвердил, что ситуация с наличием товаров стабильна, а цены остаются на привычном уровне. «Соль как была в пределах двадцати гривень за килограмм, так и остаётся. Мука — два килограмма за 47 гривень», — привёл он конкретные цифры.

По его словам, цены за последний месяц не выросли, даже несмотря на распространяемый ажиотаж. «Харьковский бизнес привык работать под обстрелами и адаптировался к этой войне. Даже проблемы с логистикой не повлияли на прилавки города», — добавил Кудинов.

Покупатели относятся к возможному ажиотажу по-разному: одни предпочитают иметь дома запас, другие берут только то, что нужно сейчас. Посетительница супермаркета Виктория рассказала, что на полках есть сахар, соль, гречка и другие продукты. «Запасаться не будем, потому что есть возможность просто прийти в магазин и купить», — сказала она.

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