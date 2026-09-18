Гуманитарная помощь в Черниговской области — бесплатно: жители региона могут получить одежду, обувь, средства гигиены и продуктовые наборы в нескольких точках Чернигова и Нежина.

Денежная помощь в Черниговской области — не единственный формат поддержки. Параллельно с выплатами в регионе работают гуманитарные центры, где бесплатно выдают одежду, обувь, средства гигиены и продукты. Портал ukrainian.city собрал актуальные адреса и телефоны пунктов выдачи.

Где получить одежду, обувь и средства гигиены

Областной гуманитарный штаб Черниговской ОВА принимает обращения по телефону +380 46 266 9321. Здесь координируют выдачу вещей первой необходимости и направляют в ближайший пункт выдачи в зависимости от громады, в которой проживает человек.

Благотворительный фонд «Каритас Чернигов» имеет два центра: в Нежине — проспект Федора Проценко (Школьный), 6, телефон +380 96 094 3235, и в Чернигове — телефон +380 67 193 7909. Здесь можно получить одежду, обувь и средства гигиены без какой-либо оплаты.

Помощь оказывает и Красный Крест: штаб расположен на улице Мазепы, 16, контактный телефон +380 63 157 7801.

Бесплатное питание

Еду и медикаменты выдает благотворительный фонд «Паляница-Украина»: телефон +380 80 033 3152, адрес — улица Гонча, 76. Это один из пунктов, где продуктовые наборы можно получать не только разово, но и на регулярной основе.

Отдельная инициатива работает при музее Коцюбинского, где при поддержке Церкви Божьей каждое воскресенье в 11:00 раздают продуктовые наборы черниговцам.

Как получить помощь

Перед визитом стоит позвонить по указанному номеру и уточнить график работы и перечень необходимых документов — обычно достаточно паспорта, идентификационного кода, а для переселенцев — справки ВПЛ. Наличие вещей и продуктов зависит от текущих поступлений, поэтому актуальный ассортимент лучше уточнять непосредственно в штабе.

Гуманитарная помощь в Черниговской области остается доступной еженедельно: большинство центров работает в будни, а продуктовую раздачу при музее Коцюбинского проводят каждое воскресенье в 11:00.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: кто может рассчитывать на 12 300 гривен и как их получить.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Черниговской области: как оформить надбавку через Пенсионный фонд.