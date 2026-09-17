В августе в Черкасской области алкогольные и табачные изделия подорожали почти на 1,5%. Сильнее всего выросли в цене табачные изделия — сразу на 2,4%.

Подорожание в Черкасской области продолжается — в августе вслед за арендой жилья выросли в цене табак и алкоголь. Об этом сообщает издание «Вісті Черкащини» со ссылкой на Главное управление статистики в Черкасской области.

По данным статистиков, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали за месяц на 1,4%. Потянули этот показатель вверх именно табачные изделия — они прибавили в цене 2,4%.

Что подешевело в августе на Черкащине

Продукты питания и безалкогольные напитки в целом снизились в цене на 1,2%. Больше всего подешевели овощи — на 17,5%, а фрукты — на 14,8%.

Еще на 5–0,5% снизились цены на кисломолочную продукцию, рис, яйца, продукты переработки зерновых, свинину и мясо птицы.

Что, наоборот, прибавило в цене

В то же время на 4,8–0,5% выросли цены на сыры, подсолнечное масло, сахар, сало, молоко, говядину и хлеб.

Что это значит для потребителей

Табачные изделия дорожают быстрее алкоголя — именно они потянули вверх общий показатель. Зато сезонные овощи и фрукты существенно подешевели, поэтому общая стоимость продуктовой корзины в августе даже снизилась на 1,2%.

Главное управление статистики в Черкасской области публикует такие данные ежемесячно — следующий отчет о ценах за сентябрь ожидается уже в октябре.

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