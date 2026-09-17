Повышение тарифов в Одессе — не единственная перемена для кошельков одесситов. Осень на Привозе уже бьет по кошельку: дорожает домашняя свинина и молочная продукция, тогда как рыба пока держится на летних ценах. Журналисты Новини.LIVE прошлись по рынку и собрали актуальные ценники.
На мясном ряду домашнюю свинину на Привоз везут из села Троицкое. Выбор широкий — от филе, битка и подчеревины до ребер, грудинки, сала и обрезков. С приближением холодов одесситы чаще закупают мясо заранее: готовят тушенку, солят и топят сало.
Продавщица Кристина объяснила, почему свинина немного подорожала: «Потому что мало домашней свинины. Зерно дешевое, все решили держать свиней — не сдают. Трудно найти, и цена немного поднялась».
Сколько стоит мясо на Привозе
- Задняя часть свинины — 240 грн/кг
- Лопатка — 220 грн/кг
- Биток — 250 грн/кг
- Филе — 350 грн/кг
- Шея — 350 грн/кг
- Подчеревина — 220 грн/кг
- Ребра для гриля — 270 грн/кг
- Грудинка — 240 грн/кг (230 грн/кг при покупке двух штук)
- Обрезки на тушенку — 150 грн/кг
- Чалагач — 240 грн/кг
- Печень — 50 грн/кг
- Кости — 30 грн/кг
Сало продают в зависимости от вида — по 50, 100, 150 или 200 гривен за килограмм. Свиные ножки с коленом стоят 50 гривен за штуку.
Рыбу на Привоз везут преимущественно с юга Одесской области — из Измаила, Вилкового и Татарбунар, в частности из озер Ялпуг и Сасик. На прилавках есть карп, сазан, судак, жерех, лещ, карась и толстолобик. После летнего подорожания цены существенно не изменились.
Продавщица Екатерина объясняет: «Цена держится с лета. Был запрет, рыба подорожала, потому что ее было мало. А сейчас много рыбы нет. Есть столько, сколько можно продать за день».
Сколько стоит рыба на Привозе
- Толстолобик — 150–160 грн/кг
- Сазанчик — 250 грн/кг
- Зеркальный карп — 250 грн/кг
- Судак — 250–300 грн/кг
- Жерех — 150 грн/кг
- Малый зеркальный карп — 200 грн/кг
- Филе карпа — 250 грн/кг
- Филе толстолобика — 250–300 грн/кг
- Лещ — 100 грн/кг
- Карась — 150 грн/кг
- Малый карп — 150 грн/кг
В то же время на рынке дорожает и молочная продукция: с похолоданием молоко подорожало на 10–20 гривен. Литр домашнего молока на Привозе стоит 50 гривен, сметана — 60 грн/л, а килограмм сливочного масла — 450 гривен.
Привоз в конце сезона меняется вместе с потребительским спросом: туристов уже меньше, местные внимательнее следят за расходами, а продавцы подстраиваются под то, что покупают чаще всего. На прилавках еще много летних овощей и фруктов, но уже чувствуется осень — люди делают заготовки, запасаются мясом и чаще ищут, где выгоднее.
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