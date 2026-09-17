На одесском Привозе с приходом осени начали дорожать мясо и молочные продукты, а рыба пока держится на летнем уровне. Журналисты прошлись по рынку и собрали актуальные цены.

Повышение тарифов в Одессе — не единственная перемена для кошельков одесситов. Осень на Привозе уже бьет по кошельку: дорожает домашняя свинина и молочная продукция, тогда как рыба пока держится на летних ценах. Журналисты Новини.LIVE прошлись по рынку и собрали актуальные ценники.

На мясном ряду домашнюю свинину на Привоз везут из села Троицкое. Выбор широкий — от филе, битка и подчеревины до ребер, грудинки, сала и обрезков. С приближением холодов одесситы чаще закупают мясо заранее: готовят тушенку, солят и топят сало.

Продавщица Кристина объяснила, почему свинина немного подорожала: «Потому что мало домашней свинины. Зерно дешевое, все решили держать свиней — не сдают. Трудно найти, и цена немного поднялась».

Сколько стоит мясо на Привозе

Задняя часть свинины — 240 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Биток — 250 грн/кг

Филе — 350 грн/кг

Шея — 350 грн/кг

Подчеревина — 220 грн/кг

Ребра для гриля — 270 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг (230 грн/кг при покупке двух штук)

Обрезки на тушенку — 150 грн/кг

Чалагач — 240 грн/кг

Печень — 50 грн/кг

Кости — 30 грн/кг

Сало продают в зависимости от вида — по 50, 100, 150 или 200 гривен за килограмм. Свиные ножки с коленом стоят 50 гривен за штуку.

Рыбу на Привоз везут преимущественно с юга Одесской области — из Измаила, Вилкового и Татарбунар, в частности из озер Ялпуг и Сасик. На прилавках есть карп, сазан, судак, жерех, лещ, карась и толстолобик. После летнего подорожания цены существенно не изменились.

Продавщица Екатерина объясняет: «Цена держится с лета. Был запрет, рыба подорожала, потому что ее было мало. А сейчас много рыбы нет. Есть столько, сколько можно продать за день».

Сколько стоит рыба на Привозе

Толстолобик — 150–160 грн/кг

Сазанчик — 250 грн/кг

Зеркальный карп — 250 грн/кг

Судак — 250–300 грн/кг

Жерех — 150 грн/кг

Малый зеркальный карп — 200 грн/кг

Филе карпа — 250 грн/кг

Филе толстолобика — 250–300 грн/кг

Лещ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Малый карп — 150 грн/кг

В то же время на рынке дорожает и молочная продукция: с похолоданием молоко подорожало на 10–20 гривен. Литр домашнего молока на Привозе стоит 50 гривен, сметана — 60 грн/л, а килограмм сливочного масла — 450 гривен.

Привоз в конце сезона меняется вместе с потребительским спросом: туристов уже меньше, местные внимательнее следят за расходами, а продавцы подстраиваются под то, что покупают чаще всего. На прилавках еще много летних овощей и фруктов, но уже чувствуется осень — люди делают заготовки, запасаются мясом и чаще ищут, где выгоднее.

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