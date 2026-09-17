Жители деоккупированных громад Херсонской области могут подать заявку на денежную помощь от Благотворительного фонда «Ветры перемен». Условия и перечень документов опубликовала Херсонская ОВА.

Денежная помощь в Херсонской области снова расширяется — новую программу выплат для жителей деоккупированных громад анонсировал Благотворительный фонд «Ветры перемен». Условия получения поддержки опубликовала Херсонская ОВА, сообщает издание «Гривна».

Кто может подать заявку

Рассчитывать на помощь могут совершеннолетние граждане Украины, проживающие в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области на расстоянии от 0 до 50 километров от линии фронта. Деньги направлены на поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, и домохозяйств с низким уровнем дохода.

Отбор получателей будет проводиться на основе оценки уязвимости — специалисты проверят каждую анкету на соответствие критериям программы.

Какие документы нужны

Для оформления обращения необходимо подготовить оригиналы документов: паспорт гражданина Украины или ID-карту заявителя, идентификационный код (РНОКПП) заявителя и всех членов семьи, а также реквизиты банковского счета (IBAN) на имя заявителя.

При наличии стоит добавить документы, подтверждающие статус: справку ВПЛ, справку об инвалидности, справку о доходах или удостоверение многодетной семьи.

Как подать заявку

Регистрация проводится по номеру горячей линии 066-458-88-68. По этому телефону жители деоккупированных громад могут записаться на оформление обращения и уточнить детали по списку документов.

Важно: предварительная регистрация является этапом сбора данных и не гарантирует автоматического начисления выплат. Все анкеты будут проходить верификацию на соответствие критериям программы.

Проект реализуется в рамках программы «Укрепление системы гуманитарной помощи для громад, находящихся на передовой в Херсонской области» при поддержке Правительства США в сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией (PAH).

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