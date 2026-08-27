Домашний способ, как очистить тефлоновое покрытие сковороды от нагара. Для этого нужны лишь три доступных ингредиента и немного воды.

Простой домашний способ, как очистить тефлоновое покрытие сковороды от нагара без агрессивной химии и лишних усилий, показали на YouTube-канале «Точка зрения 360». Метод рассчитан на обычные кухонные условия и не требует дорогих средств.

Даже если мыть сковороду после каждого использования, со временем на ее стенках накапливаются остатки жира и грязи, которые превращаются в устойчивый желтый нагар. Обычная губка и моющее средство часто не справляются с таким загрязнением.

Что категорически нельзя делать

Прежде чем перейти к очищению, авторы подчеркивают: не используйте для тефлонового покрытия металлические щетки, ножи, скребки и другие абразивные предметы. Они могут повредить антипригарный слой — и тогда сковороду придется заменить.

Три ингредиента для очищения

Для очищения понадобятся лишь три ингредиента: 1 столовая ложка обычной кухонной соли, 1 столовая ложка пищевой соды и 1 столовая ложка горчичного порошка. Все их высыпают в миску, добавляют примерно стакан воды и тщательно перемешивают до однородности.

Полученную смесь выливают в сковороду, затем доливают воды почти до самого верха, оставив небольшой запас. Сковороду ставят на плиту и доводят воду до кипения.

Что делать после закипания

После закипания смесь оставляют примерно на 15–20 минут, время от времени осторожно перемешивая. Вода постепенно будет темнеть, а нагар начнет отставать от поверхности. Далее плиту выключают, дают сковороде немного остыть и обычной кухонной губкой, без сильного нажатия, протирают загрязненные места. Нагар должен отходить значительно легче, без необходимости скрести или царапать покрытие.

После очищения сковороду тщательно промывают чистой водой. В результате значительная часть жирового налета и нагара удаляется без агрессивных средств и механического повреждения поверхности.

Вместе с тем стоит учитывать, что состояние тефлонового покрытия у каждой сковороды разное. Перед использованием любого домашнего способа очищения стоит проверить рекомендации производителя, а если антипригарный слой уже поврежден или начал отслаиваться, такую сковороду лучше заменить.











