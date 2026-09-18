Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области от благотворительного фонда «Депол Украина»: началась регистрация на получение до 78 000 гривен для открытия или развития собственного дела.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области стала еще доступнее: благотворительный фонд «Депол Украина» объявил о старте регистрации на целевую финансовую поддержку в рамках программы «Стабильный доход — стабильное жилье».

Инициатива создана для поддержки лиц из уязвимых групп населения, которые сейчас проживают в Одесской области и хотят восстановить средства к существованию, начав или развив собственное дело. Программа охватывает поддержку самозанятости и малого бизнеса.

Максимальный размер помощи составляет 78 000 гривен. Средства можно использовать на приобретение производственного и рабочего оборудования, техники или инструментов для старта или развития бизнеса, оплату услуг по наладке и подключению оборудования, а также закупку расходных материалов — до 20% от бюджета.

В то же время программа не покрывает строительство, аренду помещений, коммунальные услуги, рекламу, заработные платы, налоги, топливо и выплату долгов. Эти расходы участник берет на себя.

Кто может принять участие

Для участия нужно проживать в Одесской области, иметь действующий или запланированный бизнес и обязательно зарегистрировать ФЛП. Приоритет — внутренне перемещенные лица. Также присоединиться могут родители-одиночки, многодетные семьи, лица с инвалидностью или опекуны, опекуны недееспособных и люди от 60 лет.

Как зарегистрироваться

Регистрация обязательна, но она не гарантирует автоматического получения помощи. Заполнить форму можно по ссылке: https://forms.gle/7qmWcc6fQvWbSyPaA. Дедлайн подачи — 30 сентября 2026 года. Уточнить детали можно по телефону 095 245 25 67 (только в рабочее время).

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