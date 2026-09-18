Доплаты для пенсионеров в Харьковской области доступны не только по возрасту или стажу — отдельную надбавку к пенсии назначают за особые заслуги перед Украиной. В Пенсионном фонде объяснили, кто именно имеет на нее право и при каких условиях она начисляется.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут быть назначены не только по возрасту или выслуге лет — отдельный вид надбавки предусмотрен для тех, кто имеет особые заслуги перед Украиной. Пенсионный фонд Украины разъяснил правила назначения для категорий граждан, которые могут претендовать на такие выплаты.

Надбавка за особые заслуги регулируется национальным законодательством и не зависит от того, где проживает пенсионер. Поэтому жители Харьковской области получают её на тех же основаниях, что и остальные украинцы.

Кто может получить надбавку за особые заслуги

В ПФУ разъяснили, что право на доплату к пенсии за особые заслуги имеют следующие категории лиц:

Герои Украины и лица, награждённые орденом Героев Небесной Сотни;

граждане, награждённые четырьмя и более орденами Украины, полученными после провозглашения независимости 24 августа 1991 года;

ветераны войны — участники боевых действий после 24 августа 1991 года;

выдающиеся спортсмены — призёры Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих, чемпионы и рекордсмены мира и Европы;

космонавты, совершившие полёт в космос;

лица, отмеченные почётным званием "заслуженный" или государственной премией Украины;

матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста.

Кроме того, закон признаёт борцами за независимость Украины и лиц с соответствующим статусом, что также даёт право на такую надбавку.

Как начисляется надбавка

Важная деталь, на которую обращают внимание в фонде: надбавка за особые заслуги назначается не автоматически вместе с пенсией. Её размер рассчитывается в процентном отношении к прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность, в зависимости от категории и количества наград.

Получение надбавки не зависит от вида пенсии — по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. То есть если пенсионер имеет и звание "заслуженный", и пенсию по возрасту, доплата может быть назначена дополнительно.

Какие документы нужны

Чтобы дополнительно оформить надбавку за особые заслуги, в сервисный центр Пенсионного фонда в Харьковской области нужно подать заявление, паспорт и документы, подтверждающие право на отличия: удостоверение о награждении, ордена и медали, звание "заслуженный" и тому подобное. После этого выплата назначается с даты обращения, а не с даты вручения наград.

Ранее Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ рассказали, кто может получить надбавку.