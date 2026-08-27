Домашній спосіб, як очистити тефлонове покриття сковороди від нагару. Для цього потрібні лише три доступні інгредієнти та трохи води.

Простий домашній спосіб, як очистити тефлонове покриття сковороди від нагару без агресивної хімії та зайвих зусиль, показали на YouTube-каналі «Точка зору 360». Метод розрахований на звичайні кухонні умови й не потребує дорогих засобів.

Навіть якщо мити сковороду після кожного використання, з часом на її стінках накопичуються залишки жиру та бруду, які перетворюються на стійкий жовтий нагар. Звичайна губка і миючий засіб часто не справляються з таким забрудненням.

Що категорично не можна робити

Перед тим як перейти до очищення, автори наголошують: не використовуйте для тефлонового покриття металеві щітки, ножі, скребки та інші абразивні предмети. Вони можуть пошкодити антипригарний шар — і тоді сковороду доведеться замінити.

Три інгредієнти для очищення

Для очищення знадобляться лише три інгредієнти: 1 столова ложка звичайної кухонної солі, 1 столова ложка харчової соди та 1 столова ложка гірчичного порошку. Усі їх висипають у миску, додають приблизно склянку води й ретельно перемішують до однорідності.

Отриману суміш виливають у сковороду, потім доливають води майже до самого верху, залишивши невеликий запас. Сковороду ставлять на плиту та доводять воду до кипіння.

Що робити після закипання

Після закипання суміш залишають приблизно на 15–20 хвилин, час від часу обережно перемішуючи. Вода поступово темнітиме, а нагар почне відставати від поверхні. Далі плиту вимикають, дають сковороді трохи охолонути і звичайною кухонною губкою, без сильного натискання, протирають забруднені місця. Нагар має відходити значно легше, без необхідності шкребти чи дряпати покриття.

Після очищення сковороду ретельно промивають чистою водою. У результаті значна частина жирового нальоту та нагару видаляється без агресивних засобів і механічного пошкодження поверхні.

Водночас варто враховувати, що стан тефлонового покриття у кожної сковороди різний. Перед використанням будь-якого домашнього способу очищення варто перевірити рекомендації виробника, а якщо антипригарний шар уже пошкоджений або почав відшаровуватися, таку сковороду краще замінити.



