Подорожание продуктов в Харьковской области продолжается: за месяц бакалейные товары в супермаркетах снова прибавили в цене. Заметнее всего подорожали мука и гречка, свидетельствуют свежие данные Минфина.

Цены на бакалею в Харьковской области снова пошли вверх — свежие данные Минфина, обновлённые 17 сентября, зафиксировали рост стоимости муки и гречки в крупных сетях супермаркетов по сравнению с августом.

Подорожание продуктов в Харьковской области заметнее всего в бакалейной группе. Средняя цена пшеничной муки «Хуторок» в упаковке 1 кг сейчас составляет 36,72 грн, хотя ещё в августе этот же килограмм стоил в среднем 35,88 грн. То есть за месяц стоимость выросла на 84 копейки.

Мука: сколько стоит в разных сетях

В магазинах ценники на муку заметно отличаются. В Novus килограмм муки продают по 34,93 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн. Двухкилограммовая упаковка стоит в среднем 72,64 грн: в Novus — 71,28 грн, в Megamarket — 74,00 грн. Для сравнения, в августе этот формат обходился в среднем в 70,96 грн.

Гречка подорожала больше всего

Ещё заметнее выросла в цене гречка. Средняя стоимость килограмма сейчас составляет 77,60 грн, тогда как в августе была 74,63 грн — плюс почти 3 гривны за месяц.

Самую дешёвую гречку фиксируют в Metro — 69,50 грн за килограмм. В Auchan ценник держится на отметке 69,90 грн, в Novus — 71,99 грн. Дороже всего крупу продают в Megamarket — 99,00 грн за килограмм, что существенно выше среднего уровня.

Почему дорожает бакалея

Рост цен повторяет общеукраинскую тенденцию: производители и ритейлеры закладывают в стоимость удорожание сырья, логистики и энергоносителей. Данные Минфина свидетельствуют, что мука и крупы дорожают волнами, а сентябрьское повышение стало продолжением августовского тренда.

Как сэкономить на бакалее

Разница между самой дешёвой и самой дорогой гречкой в разных сетях достигает почти 30 грн за килограмм, поэтому выбор магазина существенно влияет на итоговый чек. Покупателям советуют следить за акциями сетей, сравнивать ценники онлайн и покупать товары длительного хранения в большей упаковке, которая обычно выгоднее за килограмм.

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