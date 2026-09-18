Бесплатное жилье для ВПЛ в Сумской области — лишь одна из жилищных тем, которые сейчас решает местная власть. После вражеской атаки 16 сентября, в результате которой в Сумах были повреждены жилые дома, жителям объяснили, как зафиксировать разрушения и получить помощь на восстановление.

Представители Сумского городского совета вместе с благотворителями провели встречу с жителями домов, поврежденных в результате атаки. В ней приняли участие заместитель городского головы Станислав Поляков, председатель Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсаций за уничтоженные или поврежденные объекты недвижимого имущества Анатолий Занченко и начальник Отдела по вопросам восстановления имущества на территории общины Станислав Бирин.

Жителям разъяснили три ключевых шага: порядок фиксации повреждений, оформление необходимых документов и получение помощи — как от общины, так и от благотворительных организаций. Отдельно отметили, что консультации пострадавшим предоставляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который продолжает работать в городе.

В Сумах сейчас продолжается ликвидация последствий удара по жилому сектору. Коммунальные службы, работники структурных подразделений городского совета, общественные организации и волонтеры выполняют аварийно-восстановительные работы, убирают территорию и устраняют последствия разрушений.

Как зафиксировать повреждения и получить компенсацию

Первый шаг для владельцев поврежденного жилья — зафиксировать разрушения. Для этого следует обратиться в Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или в городской совет, где специалисты помогут составить акт обследования поврежденного имущества. На основе этого документа формируется заявление на компенсацию.

Далее собранные документы рассматривает Комиссия по вопросам предоставления компенсаций за уничтоженные или поврежденные объекты недвижимого имущества. Именно она принимает решение о выплате средств на ремонт жилья или предоставлении другой помощи — в том числе от благотворительных организаций, которые присоединились к поддержке пострадавших.

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