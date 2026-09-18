Доплаты для пенсионеров в Черкасской области за сверхнормативный страховой стаж начисляются вместе с пенсией: за каждый полный год работы сверх нормы выплата увеличивается на 1 процент.

Доплаты для пенсионеров в Черкасской области за сверхнормативный стаж начисляются тем, кто отработал больше установленной нормы. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как рассчитывается эта надбавка и кто может на нее рассчитывать.

Кто имеет право на доплату за стаж

Надбавку получают пенсионеры, чей страховой стаж превышает норму: для мужчин это более 35 лет, для женщин — более 30 лет. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, порог ниже: 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Как считают доплату

За каждый полный год стажа сверх нормы пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент ее размера. Однако есть предел: надбавка не может превышать 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. Этот минимум равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, определенному законом.

Отдельно в фонде подчеркнули: имеющийся сверхнормативный стаж не может быть ограничен — за каждый отработанный год сверх нормы доплату считают отдельно.

Как оформить надбавку

Доплату за сверхнормативный стаж начисляют автоматически вместе с пенсией. Если деньги не пришли, следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или подать заявление через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Уточнить информацию можно в контакт-центре фонда: 0 800 503 753 (бесплатно), (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71, электронная почта — info@pfu.gov.ua. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, доплаты для пенсионеров в Черкасской области рассчитываются по тем же правилам, что и по всей стране.

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