Отдельные категории пенсионеров в Украине имеют право на дополнительные выплаты в 2026 году: от возрастных надбавок до доплат на детей и чернобыльских выплат. Часть из них Пенсионный фонд начисляет автоматически, для других нужно обратиться с заявлением.

Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Украине в 2026 году предусматривает ряд дополнительных выплат для пожилых людей. Часть из них Пенсионный фонд начисляет автоматически, а для остальных нужно обратиться с заявлением и подтвердить свое право на деньги.

О том, какую помощь пенсионерам можно получить в 2026 году, разобрались Факты ICTV. Размер части выплат зависит от статуса, возраста и стажа человека.

Разовая помощь ко Дню Независимости

В августе Пенсионный фонд проводит разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей, ставшие лицами с инвалидностью, получают от 2700 до 3100 грн в зависимости от группы инвалидности.

Участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей предусмотрено по 1000 грн. Люди с особыми заслугами перед Отечеством получают 3100 грн.

Членам семей погибших или умерших ветеранов войны, а также вдовам и вдовцам, не вступившим в повторный брак, начисляют 650 грн. Участники войны, бывшие узники концлагерей и люди, насильно вывезенные на принудительные работы, получают 450 грн.

Возрастные надбавки для пенсионеров

Пенсионерам от 70 лет устанавливают ежемесячную компенсационную выплату. Ее назначают автоматически, если пенсия человека не превышает 10 340,35 грн. Размер доплаты зависит от возраста: 300 грн — от 70 до 75 лет, 456 грн — от 75 до 80 лет, 570 грн — старше 80 лет.

Суммы не суммируются: после достижения следующего возраста компенсацию увеличивают до установленного для соответствующей категории размера. Если 70 лет исполнилось, например, 20 числа, за этот месяц доплату начислят только за период со дня рождения до конца месяца, а полную сумму — уже со следующего месяца.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет выплат за дополнительный страховой стаж. Право на него возникает, если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета человек приобрел не менее 24 месяцев стажа. Если стажа меньше, но после предыдущего перерасчета прошло не менее двух календарных лет, перерасчет также возможен.

Сумма повышения для каждого пенсионера разная: она зависит от продолжительности дополнительного стажа и заработка, с которого уплачивались страховые взносы. Если заявление подать до 15 числа включительно, пенсию пересчитают с первого числа текущего месяца, после 15 числа — с первого числа следующего.

Доплаты на детей и многодетным матерям

Неработающие пенсионеры могут получать доплату за каждого ребенка до 18 лет, находящегося на их иждивении. Для назначения выплаты нужны паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, трудовая книжка, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие его нахождение на иждивении. Если пенсионер трудоустроится или зарегистрируется как ФОП, выплату прекращают.

Отдельная доплата предусмотрена матерям, родившим и воспитавшим до шестилетнего возраста пятерых и более детей. Ее размер зависит от количества детей: за пятерых мать получает 908 грн, за десятерых и более — максимальные 1038 грн в месяц.

Чернобыльские выплаты

Неработающие пенсионеры со статусом пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, проживавшие на территориях безусловного или гарантированного добровольного отселения, в 2026 году получают ежемесячную выплату 2595 грн. Учитывается проживание на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период до 1 января 1993 года.

Как подтвердить право на выплату

Если в государственных реестрах нет необходимых сведений, право подтверждают через специальные комиссии при областных военных администрациях. Это касается случаев, когда человек потерял паспорт, в реестрах нет информации о месте проживания, он менял место проживания или проживал вместе с родителями без отдельной регистрации. Документы можно подать до 30 сентября 2026 года.

Перед отопительным сезоном также готовят программы денежной помощи на приобретение топлива для отопления. Условия, перечень получателей и порядок выплат зависят от конкретной программы и организации, которая ее финансирует, поэтому стоит следить за объявлениями Пенсионного фонда, местных властей и международных гуманитарных организаций.

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