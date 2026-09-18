КП «Горводоканал» предупредило жителей Сум о временном прекращении подачи воды из-за аварийно-ремонтных работ на одном из водозаборов сегодня, 18 сентября.

Отключение воды в Сумской области сегодня, 18 сентября затронет часть потребителей областного центра — коммунальщики предупредили о временном прекращении водоснабжения из-за аварийных работ.

Как сообщает КП «Горводоканал», для выполнения аварийно-ремонтных работ с 10:00 будет приостановлена работа одного из водозаборов. Из-за этого часть домов в городе временно останется без водоснабжения.

Что произошло и когда восстановят воду

Коммунальщики не уточнили точного времени восстановления подачи воды, однако подчеркнули, что речь идет исключительно об аварийно-ремонтных работах, то есть вынужденной мере для устранения повреждения на сети. Перечень домов, попадающих в зону отключения, предприятие обнародовало в официальных каналах.

Что делать потребителям

Жителям, чьи дома попадут в график отключения, рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды для бытовых нужд — приготовления пищи и гигиенических потребностей.

После восстановления водоснабжения в течение первых минут из кранов может идти мутная вода — это нормальное следствие ремонтных работ на сетях. Специалисты рекомендуют пропустить воду несколько минут до полного прояснения.

Куда обращаться за информацией

Уточнить, попадает ли конкретный адрес под отключение, жители могут по телефонам колл-центра КП «Горводоканал» или в официальных лентах предприятия. Актуальные графики отключений и время восстановления водоснабжения коммунальщики обещают обновлять по мере выполнения работ.

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