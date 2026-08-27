Окремі категорії пенсіонерів в Україні мають право на додаткові виплати у 2026 році: від вікових надбавок до доплат на дітей і чорнобильських виплат. Частину з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, для інших потрібно звернутися із заявою.

Грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Україні у 2026 році передбачає низку додаткових виплат для літніх людей. Частину з них Пенсійний фонд нараховує автоматично, а для решти потрібно звернутися із заявою та підтвердити своє право на гроші.

Про те, яку допомогу пенсіонерам можна отримати у 2026 році, розібралися Факти ICTV. Розмір частини виплат залежить від статусу, віку та стажу людини.

Разова допомога до Дня Незалежності

У серпні Пенсійний фонд проводить разову грошову виплату до Дня Незалежності України. Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концтаборів, які стали особами з інвалідністю, отримують від 2700 до 3100 грн залежно від групи інвалідності.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концтаборів передбачено по 1000 грн. Люди з особливими заслугами перед Батьківщиною отримують 3100 грн.

Членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також удовам і вдівцям, які не одружилися вдруге, нараховують 650 грн. Учасники війни, колишні в'язні концтаборів та люди, яких насильно вивозили на примусові роботи, отримують 450 грн.

Вікові надбавки для пенсіонерів

Пенсіонерам від 70 років встановлюють щомісячну компенсаційну виплату. Її призначають автоматично, якщо пенсія людини не перевищує 10 340,35 грн. Розмір доплати залежить від віку: 300 грн — від 70 до 75 років, 456 грн — від 75 до 80 років, 570 грн — понад 80 років.

Суми не додаються одна до одної: після досягнення наступного віку компенсацію збільшують до встановленого для відповідної категорії розміру. Якщо 70 років виповнилося, наприклад, 20 числа, за цей місяць доплату нарахують лише за період від дня народження до кінця місяця, а повну суму — вже з наступного місяця.

Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам

Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок виплат за додатковий страховий стаж. Право на нього виникає, якщо після призначення пенсії чи попереднього перерахунку людина набула щонайменше 24 місяці стажу. Якщо стажу менше, але після попереднього перерахунку минуло не менш як два календарні роки, перерахунок теж можливий.

Сума підвищення для кожного пенсіонера різна: вона залежить від тривалості додаткового стажу та заробітку, з якого сплачували страхові внески. Якщо заяву подати до 15 числа включно, пенсію перерахують з першого числа поточного місяця, після 15 числа — з першого числа наступного.

Доплати на дітей та багатодітним матерям

Непрацюючі пенсіонери можуть отримувати доплату за кожну дитину віком до 18 років, яка перебуває на їхньому утриманні. Для призначення виплати потрібні паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудова книжка, свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують її перебування на утриманні. Якщо пенсіонер працевлаштується або зареєструється як ФОП, виплату припиняють.

Окрема доплата передбачена матерям, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох і більше дітей. Її розмір залежить від кількості дітей: за п'ятьох мати отримує 908 грн, за десятьох і більше — максимальні 1038 грн на місяць.

Чорнобильські виплати

Непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які проживали на територіях безумовного або гарантованого добровільного відселення, у 2026 році отримують щомісячну виплату 2595 грн. Враховується проживання на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року.

Як підтвердити право на виплату

Якщо в державних реєстрах немає необхідних відомостей, право підтверджують через спеціальні комісії при обласних військових адміністраціях. Це стосується випадків, коли людина втратила паспорт, у реєстрах немає інформації про місце проживання, вона змінювала місце проживання або проживала разом із батьками без окремої реєстрації. Документи можна подати до 30 вересня 2026 року.

Перед опалювальним сезоном також готують програми грошової допомоги на придбання палива для опалення. Умови, перелік отримувачів і порядок виплат залежать від конкретної програми та організації, яка її фінансує, тому варто стежити за оголошеннями Пенсійного фонду, місцевої влади та міжнародних гуманітарних організацій.

Раніше Politeka повідомляла, у ПФУ розповіли, як змінити вид виплати на вигідніший.