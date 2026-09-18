Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: Эстонский совет по делам беженцев открыл регистрацию на выплаты для уязвимых домохозяйств на ведение сельского хозяйства. Рассказываем, кто может получить деньги и какие документы нужны.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области продолжает поступать от международных организаций — осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на новую программу поддержки уязвимых домохозяйств.

Как сообщает издание Новини.LIVE, речь идет о единоразовых выплатах для тех, кто хочет заниматься сельским хозяйством и самостоятельно производить продукты питания. Действие программы охватывает три украинские области, среди которых и Харьковская.

Кто может получить денежную помощь

Программа рассчитана на домохозяйств, пострадавших от войны или исчерпавших сбережения. В Харьковской области это районы, восстанавливающиеся после боевых действий: Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский.

Важно иметь хотя бы один признак уязвимости:

лица с инвалидностью I-II группы или тяжелыми хроническими болезнями;

одинокие люди пожилого возраста от 60 лет;

семья, где есть безработный возрастом 50-59 лет;

трое и более несовершеннолетних детей;

беременные женщины и дети до двух лет;

неполная семья с детьми до 18 лет;

семья, где все члены возрастом 18-49 лет без работы;

ветеран войны, завершивший службу;

молодые семьи до 24 лет включительно.

Сколько денег можно получить

Размер выплаты зависит от вида хозяйственной деятельности. На производство продукции растительного происхождения в открытом грунте или теплице дают 16 600 гривен. На разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий — 12 780 гривен. А больше всего — 17 400 гривен — можно получить на молочное производство, то есть разведение коров, коз и овец.

Выплаты предоставляются разовым платежом за один из выбранных видов деятельности.

Как оформить выплату

Чтобы получить денежную помощь, нужно заполнить специальную форму предварительной регистрации и подготовить документы. Среди них: справка переселенца для тех, кто переехал более полугода назад, медицинская справка о ранении или психологической травме из-за боевых действий с подписью и печатью врача, справка об инвалидности вследствие войны, акт о разрушении или повреждении имущества, а также подтверждение факта проживания в населенном пункте из списка территорий, где ведутся или велись боевые действия.

Ранее Politeka сообщала, денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области можно оформить по новой программе.

Также Politeka сообщала, как переселенцам в Харьковской области получить 19 400 гривен на зиму.