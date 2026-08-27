В 2027 году Харьков войдет в тройку городов Украины с самой дорогой водой. После двухэтапного повышения тарифа — с октября 2026-го и января 2027 года — общая стоимость водоснабжения и водоотведения вырастет до 85,6 грн за кубометр, что в 3,5 раза больше, чем сейчас.

Подорожание в Харьковской области коснется не только продуктов — с октября 2026 года жители города начнут платить за воду значительно больше, а с января 2027-го Харьков войдет в тройку городов Украины с самым дорогим водоснабжением.

Харьковские тарифы на водоснабжение и водоотведение долгое время были одними из самых низких в стране — последний раз их пересматривали еще в 2022 году. Однако теперь ситуация изменится кардинально. Как сообщает KHARKIV Today, причина — в июльском решении Верховной Рады, которая передала право устанавливать тарифы на воду от НКРЭКУ органам местного самоуправления.

После этого почти все областные центры пересмотрели цены. В июне новые тарифы ввели Запорожье и Черновцы, в июле — Винница, Днепр, Тернополь и Ровно, в августе — Одесса, Полтава, Житомир и Львов. Харьков держал старые цены до последнего.

Как именно вырастут цены на воду в Харькове

Подорожание пройдет в два этапа. С 1 октября 2026 года кубометр холодной воды будет стоить 49,44 грн, а кубометр водоотведения — 20,80 грн. Совокупный тариф составит 70,24 грн за кубометр.

Второй этап запланирован на январь 2027 года. Тогда общий тариф на водоснабжение и канализацию достигнет 85,60 грн за кубометр — это в 3,5 раза больше, чем сейчас. Такого резкого скачка не было ни в одном из областных центров страны.

Городской голова Игорь Терехов заявил, что город удерживал низкий тариф сколько мог: «Если бы не повышение электроэнергии, горюче-смазочных материалов и минимальной заработной платы, мы бы удерживали тариф до сих пор». Он также утверждал, что даже после повышения тарифы в Харькове остаются самыми низкими среди крупных городов. Однако цифры свидетельствуют об обратном — уже после октябрьского этапа цена превысит уровень Одессы и Львова, а в январе Харьков окажется в ТОП-3 самых дорогих городов по стоимости воды.

Почему дорожает вода по всей Украине

За время полномасштабной войны водоканалы оказались на грани банкротства. Электроэнергия для коммунальщиков подорожала почти на 50%, выросли цены на горючее, химические реагенты для очистки и обеззараживания воды. Инфляция обесценила старые тарифы, и предприятия годами работали в убыток.

Пока по старым тарифам живут лишь несколько областных центров. В Сумах подорожание только обсуждают, Херсонский водоканал подал свежие расчеты в мэрию, а в Киеве планируют повысить тариф, как только водоканал и администрация согласуют цену.

Что делать потребителям

Для тех, кто не сможет самостоятельно оплачивать увеличенные платежки, государство предусматривает субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Оформить ее можно, обратившись в ближайший ЦНАП или подав заявление онлайн через портал «Дія». Также заявление принимают в местных управлениях Пенсионного фонда Украины. Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный процент дохода семьи.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов в Харьковской области: как именно подняли цены.

Также Politeka сообщала, подорожание продуктов в Харьковской области: что больше всего выросло в цене.