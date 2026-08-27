У 2027 році Харків увійде до трійки міст України з найдорожчою водою. Після двоетапного підвищення тарифу — з жовтня 2026-го та січня 2027 року — загальна вартість водопостачання та водовідведення зросте до 85,6 грн за кубометр, що в 3,5 раза більше, ніж зараз.

Подорожчання у Харківській області торкнеться не лише продуктів — з жовтня 2026 року мешканці міста почнуть платити за воду значно більше, а з січня 2027-го Харків увійде до трійки міст України з найдорожчим водопостачанням.

Харківські тарифи на водопостачання та водовідведення довгий час були одними з найнижчих у країні — востаннє їх переглядали ще у 2022 році. Однак тепер ситуація зміниться докорінно. Як повідомляє KHARKIV Today, причина — у липневому рішенні Верховної Ради, яка передала право встановлювати тарифи на воду від НКРЕКП органам місцевого самоврядування.

Після цього майже всі обласні центри переглянули ціни. У червні нові тарифи запровадили Запоріжжя та Чернівці, у липні — Вінниця, Дніпро, Тернопіль і Рівне, у серпні — Одеса, Полтава, Житомир і Львів. Харків тримав старі ціни до останнього.

Як саме зростуть ціни на воду в Харкові

Подорожчання відбудеться у два етапи. З 1 жовтня 2026 року кубометр холодної води коштуватиме 49,44 грн, а кубометр водовідведення — 20,80 грн. Сукупний тариф складе 70,24 грн за кубометр.

Другий етап запланований на січень 2027 року. Тоді загальний тариф на водопостачання та каналізацію сягне 85,60 грн за кубометр — це в 3,5 раза більше, ніж зараз. Такого різкого стрибка не було в жодному з обласних центрів країни.

Міський голова Ігор Терехов заявив, що місто утримувало низький тариф скільки могло: «Якби не було підвищення електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та мінімальної заробітної плати, ми б утримували тариф і досі». Він також стверджував, що навіть після підвищення тарифи в Харкові залишаються найнижчими серед великих міст. Утім, цифри свідчать про інше — вже після жовтневого етапу ціна перевищить рівень Одеси та Львова, а в січні Харків опиниться в ТОП-3 найдорожчих міст за вартістю води.

Чому дорожчає вода по всій Україні

За час повномасштабної війни водоканали опинилися на межі банкрутства. Електроенергія для комунальників подорожчала майже на 50%, зросли ціни на пальне, хімічні реагенти для очищення та знезараження води. Інфляція знецінила старі тарифи, і підприємства роками працювали в мінус.

Поки що за старими тарифами живуть лише кілька обласних центрів. У Сумах подорожчання лише обговорюють, Херсонський водоканал подав свіжі розрахунки до мерії, а в Києві планують підвищити тариф, щойно водоканал та адміністрація узгодять ціну.

Що робити споживачам

Для тих, хто не зможе самостійно оплачувати збільшені платіжки, держава передбачає субсидію на житлово-комунальні послуги. Оформити її можна, звернувшись до найближчого ЦНАПу або подавши заяву онлайн через портал «Дія». Також заяву приймають у місцевих управліннях Пенсійного фонду України. Субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують визначений обов'язковий відсоток доходу родини.

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