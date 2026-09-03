В Луцке часть полок супермаркетов опустела — из продажи исчезли гречка, рис и соль, а крупы подорожали в среднем на 3–10%.

Тарифы на воду в Волынской области недавно выросли, а теперь в Луцке начали пустеть полки супермаркетов. В части магазинов из продажи исчезли гречка, рис и соль, а цены на крупы за неделю подскочили в среднем на 3–10%.

О ситуации с продуктами в городе рассказало «Суспільне». Журналисты 2 сентября обошли несколько супермаркетов и выяснили, что ситуация отличается даже в пределах одного города: где-то ассортимент остается широким, а где-то на полках не хватает отдельных позиций.

Что исчезло с полок и какие ограничения ввели

В супермаркете на проспекте Воли на полках остались только макароны итальянского производства — гречки, риса, других круп и соли не было. На прилавке разместили объявление, что из-за последствий атаки на логистическую инфраструктуру некоторым товарам требуется больше времени для доставки.

В то же время в магазине на улице Назария Яремчука выбор круп и макарон сохраняется. Работница Тамара рассказала, что активнее всего покупатели берут сахар, рис и гречку — за день могут расфасовать до десяти мешков гречки и столько же сахара.

На отдельные товары в торговых сетях уже действуют ограничения. В супермаркете на проспекте Соборности в один чек продают не более шести единиц или килограммов определенной продукции.

Сколько теперь стоят крупы

В магазине на улице Назария Яремчука гречка стоит 64,90 гривны — цена пока не изменилась, только сахар подорожал на 2 гривны. Зато продавец Варшавского рынка за кадром сообщил, что за последнюю неделю гречка прибавила около 10 гривен и теперь стоит 70 гривен за килограмм.

Заместитель директора областного департамента экономики Андрей Ткачук подтвердил рост цен. По его словам, среднее подорожание круп составляет от 3 до 10 процентов. В розничных сетях килограмм гречки стоит от 87 до 90 гривен, а в отдаленных населенных пунктах области цена может достигать 100 гривен.

Причину специалист объясняет логистической и энергетической составляющей в себестоимости — именно поэтому, по его словам, и происходит увеличение цен. Дополнительно на цены давит ажиотажный спрос: массовая скупка увеличивает нагрузку на сети и может провоцировать дальнейшее подорожание.

Как сэкономить на покупках

Цены на макаронные изделия, по словам Ткачука, не изменились, а прогнозы по нынешнему урожаю оптимистичны, поэтому сырья для их производства должно хватить. Чтобы тратить меньше, специалист советует обращать внимание на весовые крупы и продукцию, выращенную на Волыни, в частности кукурузную, пшеничную и ячневую.

«Призываю жителей области быть ответственными, не поддаваться панике и взвешенно подходить к покупкам. Чрезмерные запасы создают дополнительную нагрузку на сети и вызывают подорожание для других жителей области», — подчеркнул Андрей Ткачук. Дальнейший рост цен на крупы, по его словам, возможен из-за сложной логистики и рисков в энергосистеме в осенне-зимний период.

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