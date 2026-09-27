Начало отопительного сезона 2026 в Черниговской области приближается: 473 жилых дома Чернигова уже получили акты готовности к подаче тепла — это 67% от тех, которые обслуживает АО «Облтеплокомунэнерго». Хуже всего к зиме готовятся медицинские учреждения и школы.

Графики отключения света в Черниговской области осенью остаются реальностью, поэтому подготовка к зиме идет параллельно с запуском отопления. По данным АО «Облтеплокомунэнерго», 473 жилых дома Чернигова уже получили акты готовности к отопительному сезону 2026/2027 годов — это 67% всего жилого фонда, находящегося на обслуживании предприятия.

Сложнее ситуация в социальной сфере. Лучше всего к подаче тепла готовы детские сады — 76%. Далее с большим отрывом идут школы с показателем 56% и медицинские учреждения, где акты готовности имеют лишь 42%. То есть часть больниц и учебных заведений может войти в сезон с опозданием, если темпы подготовки не ускорятся.

Меньше всего актов готовности сейчас имеют ОСМД и ведомственные дома. По словам коммунальщиков, именно этот сегмент может осложнить безопасный и своевременный запуск отопления, ведь такие здания обслуживаются отдельно и не всегда успевают пройти проверку сетей и подписать документы.

План устойчивости: как область готовится к сложной зиме

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью «Общественному» рассказал, что регион реализует План устойчивости. Он охватывает защиту энергообъектов, распределение тепловой генерации, установку блочно-модульных котельных и когенерационных установок, а также создание резерва генераторов.

Чиновник предупреждает, что следующая зима может оказаться сложнее предыдущей. Вместе с тем, по его словам, область готовится лучше благодаря дополнительному резерву генераторов для больниц и систем водо- и теплоснабжения. Прошлой зимой из-за отключений электроэнергии часть генераторов выходила из строя, поэтому теперь создают дополнительный запас оборудования, чтобы избежать повторения такой ситуации.

Что означает готовность 67% для жителей

Для жителей процент готовности напрямую влияет на то, сколько времени займет запуск тепла. Чем больше домов успеет подписать акты до старта сезона, тем быстрее батареи потеплеют одновременно по всему городу. ОСМД и ведомственным домам коммунальщики советуют как можно быстрее завершить проверку внутридомовых сетей, чтобы не задерживать подачу отопления в своем секторе.

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