Дефицит продуктов в Харьковской области стал реальным риском после ракетного удара по овощехранилищу: в селе Старая Гнилица погибли шесть работников, еще 13 человек получили ранения.

Риск дефицита товаров в Харьковской области снова усилился после удара по овощехранилищу: утром 24 сентября российские войска выпустили по селу Старая Гнилица три ракеты, одна из которых попала прямо в хранилище, где работники перебирали овощи.

Погибли шесть человек — двое мужчин и четыре женщины, еще 13 работников получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии с травмами головы и шеи, их госпитализировали.

Удар пришелся именно на то звено, где продукцию готовили к реализации, поэтому дефицит продуктов в Харьковской области может проявиться точечно и раньше, чем в других регионах. Наиболее уязвимы позиции, которые хранились на уничтоженном складе.

В то же время, на уровне всей страны дефицита нет. Еженедельный мониторинг цен на базовые продукты, который проводит Министерство аграрной политики, не подтверждает больших накруток со стороны торговых сетей, подчеркнул глава ведомства Тарас Высоцкий.

«Производства абсолютно достаточно для обеспечения внутреннего потребления, а ассортимент на полках может ограничиваться только из-за логистических проблем», — пояснил чиновник. Поэтому дополнительные меры регулирования цен в магазинах правительство вводить не планирует.

Из-за ударов по складам правительство также отложило на полгода обязательную маркировку пищевых продуктов и кормов: норму, которая должна была вступить в силу с 1 октября, перенесли на 1 апреля 2027 года.

Эксперты оценивают ситуацию осторожнее. После проверки пяти магазинов в Киеве эксперт Максим Несмеянов зафиксировал в одном из них острую нехватку товаров и прогнозирует, что продукты в ближайшее время подорожают более чем на 10%.

В Харьковской области риск усиливается тем, что уничтожено именно локальное хранилище овощей. Восстановление запасов потребует времени, поэтому жителям региона стоит заранее планировать закупки базовых продуктов и не поддаваться ажиотажу.

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