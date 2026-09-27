Денежная помощь в Запорожской области от Эстонского совета по делам беженцев доступна уязвимым домохозяйствам, ведущим сельское хозяйство. Единоразовая выплата достигает 17 381 гривны.

Денежная помощь в Запорожской области для уязвимых семей доступна осенью 2026 года — представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на новую программу. Деньги предоставляют на самостоятельное производство продуктов питания семьям, пострадавшим от войны или исчерпавшим сбережения.

Программа охватывает Запорожский район Запорожской области, а также часть районов Харьковской и Днепропетровской областей. Выплату предоставляют единоразовым платежом.

Сумма зависит от вида деятельности: за выращивание растительной продукции в открытом грунте или теплице — 16 600 гривен, за разведение птицы, свиней, кроликов или нутрий — 12 780 гривен, а за содержание коров, коз или овец — 17 381 гривну.

Претендовать могут домохозяйства хотя бы с одной «уязвимостью»: люди с инвалидностью I–II группы или хроническими болезнями, только пенсионеры от 60 лет, трое и более детей, беременные или дети до двух лет, одинокие родители, молодые семьи до 24 лет и ветераны войны.

Как оформить выплату

Нужно заполнить форму предварительной регистрации и подготовить документы: справку переселенца (перемещённые более полугода назад), медицинскую справку о ранении или психологической травме, подтверждение потери члена семьи из-за войны, справку об инвалидности вследствие войны, акт о повреждении или разрушении жилья и подтверждение проживания на территории боевых действий.

Детали регистрации публикуют на официальных ресурсах Эстонского совета по делам беженцев в Украине.

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