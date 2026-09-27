Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются автоматически — ежемесячную надбавку к пенсии получают те, кто достиг 70, 75 или 80 лет.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области начисляются автоматически — ежемесячную надбавку к пенсии получают люди, достигшие 70, 75 или 80 лет, и дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Рассчитывать на выплату могут пенсионеры, у которых размер пенсионной выплаты с 1 января 2026 года не превышает 10 340,35 гривни. Второе обязательное условие — достижение соответствующего возраста, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

Размер доплаты зависит от возраста. Пенсионерам от 70 до 74 лет начисляют 300 гривен ежемесячно. Тем, кому исполнилось от 75 до 79 лет, — 456 гривен. После 80 лет надбавка вырастает до 570 гривен.

Когда начисляют надбавку

Доплату считают со дня достижения соответствующего возраста. Если человек родился 1 числа, полный размер надбавки он получает вместе с пенсией за тот же месяц. Если же день рождения, например, 20 числа — доплату начислят за 10 дней после наступления возраста.

Отдельно в ПФУ объяснили, почему после 75 лет к пенсии добавляют не 456 гривен, а лишь 156. Дело в том, что в 70 лет человеку уже назначили надбавку 300 гривен. Поэтому после 75-летия доначисляют только разницу, чтобы общий размер доплаты достиг 456 гривен.

Что делать, если надбавку не начислили

Хотя выплата начисляется автоматически, иногда случаются ошибки или задержки. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или позвонить в контакт-центр по номеру 0 800 503 753.

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