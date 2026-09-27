Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается: по данным мониторинга цен Минфина, только за месяц гречка подорожала с 74,63 до 79,70 грн за килограмм, а длинный рис — с 59,74 до 66,83 грн. Сети Auchan, Metro, Novus и Megamarket, работающие в регионе, обновили цены на крупы.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается — по свежему мониторингу цен Минфина (minfin.com.ua), по состоянию на 26 сентября 2026 года базовые крупы снова подорожали. Данные собирают по сетям Auchan, Metro, Novus и Megamarket, которые работают и в Днепре, и в области.

Заметнее всего за месяц подорожал длинный рис: в августе его средняя цена составляла 59,74 грн за килограмм, а теперь — 66,83 грн. Дороже всего этот рис сегодня продает Novus — 79,99 грн/кг, дешевле всего — Metro (52,00 грн), Megamarket держит 68,50 грн.

Пропаренный рис подорожал умереннее — с 53,13 грн до 56,37 грн за килограмм. В Auchan он стоит 60,10 грн, в Metro — 54,00 грн, в Megamarket — 55,00 грн. Круглый рис почти не изменился: 54,71 грн в августе против 55,77 грн сейчас, цены здесь от 53,90 грн (Auchan) до 58,50 грн (Megamarket).

Гречка за месяц тоже заметно подорожала: в августе килограмм в среднем стоил 74,63 грн, теперь — 79,70 грн. Самую дешевую гречку предлагает Metro (69,90 грн/кг), далее идут Auchan (74,90 грн) и Novus (74,99 грн). А в Megamarket ценник на гречку достиг 99,00 грн — это самая высокая отметка среди всех позиций мониторинга.

Сервис Минфина отдельно отслеживает муку, сахар и подсолнечное масло — вместе с крупами они формируют базовый запас семьи. Динамика последних недель показывает, что дешеветь продукты пока не собираются: обновление цен происходит ежедневно в 08:54, и цифры движутся преимущественно вверх.

Как сэкономить на покупке круп

Самые дорогие позиции обычно в Megamarket и Novus, тогда как Metro часто выставляет более низкие цены на рис и гречку. Перед покупкой стоит сверять ценники через мониторинг Минфина или акционные каталоги сетей, а также обращать внимание на фасовку: разница между магазинами за тот же килограмм достигает 20–30 гривен.

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