Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается: по данным Минфина, за сентябрь заметно выросли цены на куриные яйца и свинину. Больше всего прибавили в цене яйца — десяток подорожал сразу на несколько гривен.

Подорожание продуктов в Черкасской области продолжается и в сентябре: свежие данные мониторинга, которые публикует портал «Минфин», зафиксировали заметный рост цен на куриные яйца и свинину. Цены актуальны по состоянию на 26 сентября 2026 года.

Заметнее всего за месяц подорожали куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 теперь стоит в среднем 78,99 гривны, тогда как в августе цена держалась на уровне 57,12 гривны — то есть рост составил более 21 гривны за десяток.

Яйца «Ясенсвит» С1 (10 штук) в среднем продают за 84,25 гривны против 59,49 гривны в августе. Упаковка из 18 яиц того же бренда обойдется уже в 134 гривны, хотя в прошлом месяце стоила 106,95 гривны.

Свинина: что и насколько подорожало

Мясная полка тоже выросла в цене. Свиная грудинка в среднем стоит 221,82 гривны за килограмм против 205,75 гривны в августе, лопатка — 229,24 гривны (было 222,67 гривны), а ошеек — 332,33 гривны против 314,38 гривны.

Подчеревина прибавила до 245,97 гривны за килограмм (в августе — 218,14 гривны), свиные ребра подорожали до 259,97 гривны (было 230,28 гривны), а заметнее всего выросло мясо для шашлыка — до 286,13 гривны за килограмм против 268,52 гривны месяц назад.

Что происходит с ценами дальше

Мониторинг «Минфина» показывает, что цены пересматриваются практически ежедневно: обновление в системе зафиксировано 26 сентября в 08:54. Крупнейшие сети — Novus, Auchan, Megamarket и Metro — по-разному держат цены, поэтому разброс на один и тот же товар может достигать нескольких десятков гривен.

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