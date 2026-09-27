Начало отопительного сезона 2026 в Сумской области готовят заранее. В Сумах гидравлические испытания внутридомовых систем отопления уже провели в 92% домов, а «Сумытеплоэнерго» обещает тепло без сбоев даже в сложных условиях.

Начало отопительного сезона в Сумах коммунальщики готовят заранее. Управляющая компания «ДомКом» проверяет внутридомовые системы отопления, проводит гидравлические испытания, выявляет аварийные участки и выполняет необходимые ремонты до наступления холодов.

По состоянию на конец сентября гидравлические испытания проведены в 92% домов Сум, а также заменено 15 единиц запорной арматуры. Такую готовность сетей внутри жилого фонда называют одним из ключевых условий бесперебойной подачи тепла в квартиры.

Начало отопительного сезона 2026 в Сумской области предприятие «Сумытеплоэнерго» готовит уже в пятый раз к «самой сложной» зиме. В этом году она осложнена вражескими обстрелами объектов тепловой генерации. Несмотря на это, на предприятии заверяют: все потребители будут получать тепло и горячую воду без сбоев.

Каждый источник тепловой энергии уже обеспечен альтернативным источником электроэнергии, а для обслуживания генераторов сформирована отдельная бригада. Это позволяет поддерживать работу котельных даже во время отключений света или аварийных ситуаций.

Децентрализация тепла в Сумах

Сумская ТЭЦ также не избежала вражеских атак еще с лета. Именно поэтому с ноября на предприятии продолжается работа по закупке оборудования для децентрализации источников тепловой энергии по всему городу.

По плану, до начала сезона «Сумытеплоэнерго» должно получить стопроцентную альтернативу поставки тепла, полностью независимую от ТЭЦ. Это должно обезопасить город от повторения прошлогоднего сценария.

Когда включат отопление

В прошлый раз сезон стартовал 21 октября, но уже через четыре дня его пришлось остановить из-за атаки на объект генерации — тепло удалось восстановить только через три дня. Новая схема призвана не допустить такого снова.

Единой даты, когда отопление одновременно включат во всех городах Украины, нет: все зависит от погоды в конкретном регионе, а окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопительный период должен начаться не позднее чем после трех суток, в течение которых среднесуточная температура воздуха составляет +8°C или ниже.

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